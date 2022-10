365 maratonas em 365 dias

Um dia de cada vez. Nesta segunda, 10 de outubro, o maratonista amador Hugo Farias, 43 anos, realizou sua 44ª maratona consecutiva, 1.856km. A ideia é correr 365 maratonas em 364 dias. Ele é o primeiro maratonista brasileiro a correr uma maratona (42.195m) em 44 dias seguidos. Aliás, o recorde ele bateu dia 20 de setembro, quando completou 24 dias seguidos de corridas, a primeira foi em 28 de agosto. Mas o que será que esse atleta amador de Americana (SP) tem em mente? Hugo trocou sua carreira de mais 20 anos como executivo na área de tecnologia para focar nesse desafio – Projeto Propósito. E o propósito é inspirar as pessoas comuns a fazer algo extraordinário, nem que seja começar a caminhar todos os dias, já que os dados do sedentarismo, e consequentemente, da obesidade, não param de crescer no Brasil. Além disso, ele conta com uma equipe multidisciplinar e está sendo “pesquisado” por médicos do Incor.

Ele não é uma maratonista experiente, a primeira 42km foi em 2019. Mas planejou tudo nos mínimos detallhes para que tenha êxito nesse desafio duríssimo. A meta dele é correr conforatavelmente, largando cedo, lá pelas 6h30, e completando o trajeto pelas ruas de Americana em quatro horas. Nesta segunda, ele fez em meia hora a menos, contou com o apoio de amigos corredores no trajeto, e deu um gás a mais quase sem perceber. Casado e pai de um menino e uma menina, ele optou por realizar o mesmo percurso todos os dias, considerando um menor custo, preparo psicológico e uma logística com a família, conciliando o projeto com o trabalho e as atividades diárias. O atleta amador tem o apoio de sua família, e afirma que é a sua maior motivação para o Projeto Propósito.

“Eu acredito que nada é impossível, e que este projeto tem o potencial de contribuir para a ciência e para o esporte, além de inspirar pessoas. O esporte tem o poder de transformar vidas, pois é uma das principais ferramentas para melhorar a saúde, superar limites, motivar-se e tornar-se a melhor versão de si mesmo”, afirma Hugo. Essa afirmação – nada é impossível – é o que move a lenda viva da maratona, Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico, e recordista mundial da modalidade (02:01:09 – Berlim/2022).

Sempre ligado ao mundo dos esportes e atleta amador, Hugo correu a sua primeira maratona em 2019, e em 2020 passou a praticar o Triathlon, conciliando sua agenda com viagens frequentes a trabalho, e as limitações que a pandemia trouxe. Foi também durante o isolamento social que passou a refletir sobre sua carreira, se iria seguir pelo caminho que estava, ou tentar algo diferente. Apesar de ter atingido a realização profissional na área de TI, com muitas conquistas, crescimento e estabilidade financeira, decidiu que era o momento de dar uma pausa na carreira corporativa e se desafiar. Farias decidiu usar o seu tempo de uma forma diferente, e iniciará sua jornada de empreendedorismo com este projeto.

STEFAN ENGELS FOI O PRIMEIRO A CORRER 365 MARATONAS EM UM ANO

Através de muita pesquisa, o executivo descobriu Stefan Engels, um maratonista e triatleta belga, e o primeiro homem a correr a distância da maratona 365 vezes consecutivas em um único ano, em 2011. Também o inglês Gary McKee, que atualmente está correndo uma maratona por dia, iniciado em 1º de janeiro deste ano. Foi neles que buscou inspiração, e percebeu que as pessoas são capazes de realizar coisas extraordinárias através do esporte, contribuindo para uma sociedade mais ativa, positiva e saudável.

Hugo atuou por 18 anos como executivo na área de Tecnologia, gerenciando crises e grandes contratos na IBM. Via estabilidade financeira e crescimento profissional na área, mas decidiu por assumir riscos e fazer algo diferente. É pai, marido, empreendedor e amante do esporte. Atleta amador, pratica esportes desde os 8 anos, e idealizou o Projeto Propósito por acreditar que o esporte tem poder de transformar vidas, contribuindo para uma sociedade mais ativa, positiva e saudável. Quer mostrar que o trabalho em equipe supera qualquer desafio, e que nada é impossível. Busca que o Projeto incentive muitas pessoas a correrem atrás de seus futuros.

Vamos ao projeto, Hugo calculou os riscos e incluiu uma equipe multidisciplinar do ecossistema do esporte, que envolve assessoria esportiva, cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, dermatologista, dentre outros profissionais. A iniciativa conta ainda com o apoio do Instituto do Coração – InCor, em um estudo liderado pela Profa/Dra Janieire Alves e pelo Prof/Dr Francis Ribeiro, que fzem o acompanhamento cardiovascular, orientaram os limites da frequência cardíaca e tempos de adaptação cardíaca. O objetivo do projeto será redigir um relato científico para publicação em revista científica de seletiva política editorial por meio do centro de avaliação metabólica do Centro de Pesquisa do INCOR HCFMUSP. O documento irá promover uma contribuição para a ciência do esporte e cardiologia do exercício.

Ao final do Projeto Propósito, Hugo terá corrido 15.401 quilômetros, e quer mostrar todos os benefícios e impactos da atividade através do acompanhamento cardiovascular, fisiológico, psicológico, ortopédico e nutricional. O executivo está preparado para suas maratonas e, mais do que a performance, busca o autoconhecimento e quer descobrir a força da sua resistência, dando o seu melhor para se superar, se divertir e inspirar outras pessoas durante todo o processo.

Vai correr as 365 maratonas em prol da ciência?

Hugo Farias – O objetivo do projeto é inspirar pessoas a fazer algo diferente. Mostrar que pessoas comuns podem realizar coisas extraordinárias, com trabalho em equipe e disciplina. Além disso, o projeto irá gerar uma contribuição para a ciência, para a medicina esportiva e para o esporte de forma geral.

Está fazendo alguma campanha paralela?

Hugo Farias – No momento não. Mas ao longo dos 365 dias, pretende realizar campanhas de incentivo à prática do esporte em datas comemorativas, como dia das crianças, dia mundial do coração, dia da educação física, entre outras.

Continua trabalhando e correndo 42km todo dia?

Hugo Farias – Foi preciso me desligar da empresa que trabalhava para me dedicar ao projeto, pois o plano de treinos é intenso e em dois períodos. Este projeto é meu empreendimento pessoal.

Qual o balanço do primeiro mês do projeto?

Hugo Farias – O primeiro mês foi uma surpresa positiva. Me sinto bem física e mentalmente. Tenho conseguido me alimentar, hidratar e dormir bem apesar de ter emagrecido 1,1kg no primeiro mês. Junto com a nutricionista, aumentoei a dieta para 6.000 calorias/dia. É difícil consumir tudo isso apenas com alimentos, então foi necessário incluir suplementação de Whey e Malto Dextrina. Consegui criar uma rotina que se encaixou direitinho no dia a dia da família. Acordo, leva as crianças na escola e sai para correr. De forma geral, tudo está indo bem até o momento. Mas surgiram imprevistos como o falecimento do meu pai, em 17 de agosto. Com isso, adiei o início do projeto de 21 de agosto para 28 de agosto. Outro imprevisto foi o surgimento de cáries dentárias e a necessidade de fazer um canal em um dente após 15 maratonas. Creio que devido ao consumo alto de carboidratos/açúcares, acelerou o surgimento das cáries, mas tudo já está resolvido. Agora eu escovo os dentes quatro vezes ao dia.

Quais tênis têm usado?

Hugo Farias – Durante os treinamentos, utilizo várias marcas de tênis, mas para o projeto iniciou com FILA RACER CARBON, ASICS NIMBUS, NIKE ZOOM FLY 4 e OLYMPIKUS CORRE GRAFENO e CORRE 2. Utilizo 8 pares de tênis no rodízio.

Quem é o seu treinador?

Hugo Farias – Há uma equipe esportiva formada por dois treinadores (Anito Pinheiro Alves e William Barbosa), um personal trainer para fortalecimento (Gisele Rossetto), uma nutricionista (Bruna Castelani), uma psicóloga (Marta Minopoli) e uma fisioterapeuta (Fernanda Giordano). Também existe uma equipe médica formada por uma dermatologista (Dra Daniela Ferro, minha esposa), dois cardiologistas (Dra Janieire Alves do InCor e Dr Paulo Sergio Marques de Americana), um PhD em fisiologia/cardiologia (Dr. Francis Ribeiro do InCor) e uma ortopedista (Dra Fernanda Bosi).

A comunidade de corredores de Americana está correndo junto?

Hugo Farias – Sim, além de correr junto, tem surgido vários voluntários para atuar como staff, acompanhando de bicicleta ou correndo junto. As pessoas já me reconhecem na rua. Muitos buzinam e/ou gritam mensagens de incentivo. Pessoas de outras cidades dizem que estão se planejando para vir correr comigo algum dia.

Você acorda e corre os 42km, todos os dias – e toma café depois?

Hugo Farias – Sim, mas faço um pré-treino (2 bananas, mel e granola). Consumo 80g de carboidrato por hora (gel, banainha, mel e rapadura). Faço uma parada nos 21km para tomar um café (pão e café). E me hidrato em torno de 2 litros a 2,5, em cada 42km (ele leva água na mochila de hidratação).

A live que você faz todo dia no Instagram, que horas começa?