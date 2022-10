37 brasileiros conquistam a Six Star Finish Medal na Maratona de Londres

Entre os corredores amadores, um dos sonhos é um dia conseguir correr no exterior o circuito completo das World Marathon Majors: Tóquio, Boston, Londres, Chicago, Berlim e Nova York. Após a conclusão das seis há a entrega de uma medalha pra lá de especial – a Six Star. Não precisa ser no mesmo ano, não há exigência quanto a isso. E no último domingo, 2 de outubro, na Maratona de Londres, 37 brasileiros conseguiram esse feito, entre eles o médico Drauzio Varella e Denise Amaral, a primeira mulher do mundo a conquistar três dessas medalhas! A organização fez um entrega especial logo após a chegada.

A Kamel Turismo, a única agência no Brasil autorizada a operacionalizar pacote com inscrição garantida para as seis Majors, levou para Londres quase 200 pessoas, 19 delas tentariam a Six Star, como Drauzio e Denise. Para Elisabet Olival, diretora da Kamel, o momento foi de grande comemoração. “Muita satisfação em ter a retomada das provas com tantos brasileiros. Estávamos com um grande grupo semana passada em Berlim e agora aqui em Londres. Semana que vem estaremos em Chicago e depois em Nova York”, diz Bet, que lembra que a Maratona de Londres de 2023 será no dia 23 de abril.

Este ano as grandes maratonas internacionais voltaram com tudo e com grande presença de corredores brasileiros. Há duas semanas, aconteceu a Maratona de Berlim, que teve cerca de 34 mil participantes. Domingo (02/10), foi a a vez da Maratona de Londres, que, pelo segundo ano consecutivo foi realizada em outubro e no ano que vem retorna para o mês de origem, em abril. E este domingo (8/10) vamos ter Chicago.

Denise já está em Portugal, vai correr a maratona de Lisboa no domingo. Ela conta que avisou a organização, na entrega do kit, que era a sexta major, e que ficaram esperando por ela na chegada. “Eles estavam mais eufóricos que eu. Me levavam de um lado para o outro para tirar fotos e falavam para todos que eu era a primeira mulher do mundo a conquistar três madalas!, até postaram no Instragram oficial da prova”, conta Denise.

Da elite, dois estreantes em Londres levaram a melhor. Yalemzerf Yehualaw (Etiópia) 2:17:26. Foi a segunda maratona dela, a estreia foi em abril, quando foi 3 segundos mais rápida em Hamburgo. No masculino, o queniano Amos Kipruto, com marca de 2:04:39. O favorito da prova, Kenenisa Bekele, terminou em quinto. E a prova não teve limite de tempo de chegada, como acontece na maioria das competições, por isso teve corredores amadores que se desafiaram e no anda e corre e anda completaram os 42km em quase 20 horas.

O recorde masculino da Maratona de Londres é de 2:02:37, estabelecido opor Eliud Kipchoge em 2019. E Kipruto já fez um desafio – na próxima Maratona de Londres ele pretende quebrar esse recorde. Quero só ver.