3ª edição da Meia do Porto terá premiação em dinheiro

Boa notícia. O campeão desta corrida carioca marcada para 12 de maio vai levar R$ 3 mil para casa. No total, são quase R$ 30 mil, divididos até o 10º colocado. #corridaderua #meiamaratona #BlogCorridaParaTodos

Não há lei federal que determine premiação em corridas de rua, o Artigo 217 da nossa Constituição diz ser dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Cada município tem sua legislação específica. Em Campinas, por exemplo, é obrigado por lei premiação em dinheiro. Eu sou favorável, é uma maneira do atletismo crescer, surgirem novos talentos e as corridas serem cada vez melhores.

“A Meia do Porto é uma prova que já caiu no gosto dos corredores cariocas. Com um percurso seletivo, a prova é perfeita para quem busca se desafiar dentro dos 21K. Agora, com esta excelente premiação em dinheiro, esperamos trazer para a prova a elite nacional das corridas de rua. Quem sabe até atrair alguns corredores estrangeiros”, diz Virgílio de Castilho, da De Castilho Sports, organizadora da prova.

A corrida de rua promete novidades também na premiação com troféus por faixa etária. Nas duas edições anteriores, os três primeiros colocados em cada faixa etária recebiam troféus. Este ano serão premiados os cinco primeiros. O objetivo é atrair corredores amadores mais competitivos, elevando o nível dos participantes da meia maratona.

“A Meia do Porto vai para sua terceira edição como uma prova já consolidada, oferecemos um percurso inovador que consegue reunir numa meia maratona quase tudo o que o corredor gosta: sol, sombra, subida, descida, túneis, asfalto, jardins… A Meia do Porto é praticamente um tour por algumas belezas do Rio de Janeiro”, argumenta Virgílio. O percurso contempla a Zona Portuária, como a Praça Mauá e seus museus, o Binário do Porto, a beleza e a tradição de corridas do Aterro do Flamengo e os túneis Marcello Alencar e Rio 450.

Além da meia maratona há uma provinha de 5K, que não contempla premiações. A largada é conjunta, às 7h, na Praça Mauá. A prova de 5km terá duração máxima de 1 hora e a meia, de 3h30. Podem participar pessoas a partir de 14 anos do percurso menor e só maiores de 18, a maior. Há dois tipos de kit, o atleta e o atleta lote vip. Os dois contemplam sacolinha, camiseta da prova, chip e peitoral. E o Vip possui mais uma camiseta de manga longa. Inscrições a partir de R$ 100.

Premiação para a elite – 21K (fem e mas)

1º – R$ 3.000 6º – R$ 800

2º – R$ 2.500 7º – R$ 700

3º – R$ 2.000 8º – R$ 500

4º – R$ 1.500 9º – R$ 400

5º – R$ 1.000 10º – R$ 300