3ª Trancoso Running está confirmada para novembro

O sonho de organizar uma corrida de rua diferenciada, com propósito ambiental e que engajasse a população, mudou a rotina do professor de Educação Física Naldo Moura e de sua sócia Ludmila Franco, que conversaram com o Blog Corrida para Todos com exclusividade. Eles moram em Trancoso, no Sul da Bahia, e são os idealizadores e diretores executivos da Trancoso Running, que acaba de ser confirmada para 14 de novembro, domingo do feriadão.

Durante a primeira onda da pandemia do coronavírus, eles se debruçaram no projeto dessa nova edição, esmiuçaram cada detalhe. E nos últimos seis meses conseguiram o patrocínio, as autorizações dos órgãos públicos, parcerias e elaboraram protocolo sanitário. O evento esportivo contempla várias experiências para quem se inscrever em uma das três modalidades: meia-maratona, 10km e 5km. O percurso é novo e são apenas 700 vagas no total, 300 para os 21k, e 500 para as outras duas modalidades, sendo que 200 delas já foram efetuadas durante o período de pré-inscrição. Para participar, o corredor deve estar com a cobertura vacinal completa e se inscrever no APP TF Sports.

“Um dos nossos objetivos, além de deixar um legado, é que a Trancoso Running, a prova mais charmosa do Brasil, ganhe uma revista anual”, conta Naldo. Ele explica que o novo percurso vai passar por falésias, campo de golf, mata, praias, isso sem falar no nosso Quadrado, local escolhido para a largada simultânea dos 10k e 5k. “O corredor vai ter a oportunidade de passar por diversos tipos de terrenos e nos locais mais inusitados”, afirma Naldo, que em breve vai anunciar mais novidades.

Só para conseguir incluir no trajeto o campo de Golf, foram meses de negociações. “O corredor vai percorrer pela trilha dos carrinhos de golf, cruzando todo o campo, que margeia as falésias”, acrescenta. Além disso, para cada atleta inscrito será plantada uma árvore às margens da estrada de terra de 18km entre Trancoso e Arraial d’Ajuda. “É uma via de muito acesso, entre dois patrimônios históricos tombados, e conseguimos as autorizações para implementar esse corredor verde no local”, explica Ludmila. A empresa Simbiose já doou as mil árvores para a realização desse projeto. “Conseguimos o apoio da prefeitura, que já fez um decreto proibindo a construção de muros nesse local pelos próximos dois anos”, acrescenta Naldo.

Nesta edição, a madrinha da prova será a triatleta Fernanda Keller e a embaixadora, a modelo Aline Riscado (ex-dançarina do Faustão). “Fiquei muito feliz e animada com o convite para ser embaixadora da Trancoso Running 2021. Principalmente quando soube que o evento tem um propósito social lindo e que o novo percurso é sensacional. Eu já estou me preparando para conseguir correr, após a cirurgia de LCA e estou super empolgada para as práticas de yoga e meditação! Com certeza vai ser um evento marcante e surpreendente”, conta Aline, já dando um spolier. Ela dará uma aula de yoga/meditação para os participantes, que vão receber no kit uma pulseira tecnológica que dará acesso à várias atrações, como a aula de yoga, canoa havaiana, beach tennis, clínica de golf, shows, massagens e descontos em lojas e serviços.

Vamos ao kit: uma camiseta Thernidry T&F, um viseira Light T&F, uma bolsa T&F, uma garrafa Cooler TR2021, uma canga de Praia TR2021, um gift L’Occitane, uma pulseira VIP PASS | TR EXPERIENCE, chip descartável e peitoral. A medalha está sendo criada por artesãos locais e será entregue aos concluintes. A inscrição dos 21k custa R$ 797 e dos 10k e 5k: R$ 697. O valor é bem alto, mas os organizadores garantem uma experiência surpreendente nesta trail run.

“Esta pulseira dará vantagens aos inscritos, que receberão atendimento diferenciado em toda Trancoso só pelo fato de estar com ela no pulso. A pulseira tem um chip, que dará desconto em diversos estabelecimentos, como bares, pousadas, hotéis, passeios e restaurantes. E também vai liberar o acesso às atividades que irão acontecer, por exemplo, meditação com a Aline Riscado na Concha Acústica, e todas as atividades esportivas programadas, como canoa havaiana e beach tennis, no dia da prova, e clínica de golf no dia posterior, e estamos programando um pocket show para o encerramento na chegada, no FlyClub”, explica Naldo.

A meia-maratona vai largar às 15h30, em frente ao Teatro L’Occitane. E os 10k e 5 k, vão largar simultaneamente em frente ao Quadrado às 16h30. A chegada das três distâncias será no Fly Club. O percursos reúne asfalto, pedra, terra e areia, passando inclusive por dentro do campo de golfe, o que será permitido pela primeira vez; e trechos de mata e da praia. A largada será em ondas determinadas pelo pace, os mais rápidos largam primeiro. O principal desafio vai ser encarar o calor, mas a prova será uma boa programação para quem pretende viajar no feriadão, e aproveitar para correr.

A entrega dos kits acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 17 horas em frente a Track & Field do Quadrado. “A Trancoso Running é mais que uma corrida. É uma experiência para pessoas apaixonadas por esporte. Cada vez mais o público busca por provas com formato inovador e que proporcionem sentimentos únicos. Estamos muito contentes com a grande procura na fase de pré-inscrições e pelo , patrocínio firmado com a Track & Field”, explicam Naldo Moura e Ludmila Franco, idealizadores e diretores executivos desta edição.

No dia da prova, todos os atletas serão recepcionados pela organização no Teatro L’ Occitane na parte da manhã, onde estão programadas diversas ações com os atletas. Já a chegada dos três percursos será no Fly Club, também com uma extensa programação para os participantes, entre elas meditação, yoga, futebol de mesa, aula de funcional, entre outras.

Protocolos de segurança

A Trancoso Running seguirá todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde. Uma cartilha de orientações será repassada a cada atleta, bem como a apoiadores e membros da organização. A 3ª Trancoso Running tem o patrocínio Track & Field, e o apoio do Teatro L´Occitane, Terravista Golf e Fly Club, além da Prefeitura de Porto Seguro, através das Secretarias de Turismo, Esporte, Saúde e Meio Ambiente.

1º Lote: Do dia 14 a 30 de setembro com os seguintes valores:

21Km – R$ 797

10 e 5Km – R$ 697

2º Lote (se houver disponibilidade de inscrição): Do dia 1º a 15 de outubro com os seguintes valores:

21Km – R$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais).

10 e 5Km – R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais).