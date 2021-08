4 novos modelos para performance com tecnologia Enerzy chegam às prateleiras

Acabam de chegar ao Brasil quatro novos calçados esportivos de performance da marca japonesa Mizuno, representada no Brasil pela Vulcabras: Wave Sky 5 (R$ 999,99), Wave Prorunner 25 (R$ 799,99), Wave Sky Neo 2 (R$ 1.199,99) e Wave Prorunner Neo 2 (R$ 899,99). O modelo Prorunner é um dos queridinhos dos corredores de rua, e há uma edição UpHill Marathon que já virou item de colecionador. Mas o que tem de diferente esses modelos? São as tecnologias MIZUNO ENERZY, localizada no EVA, e a MIZUNO ENERZY CORE, borracha injetada a ar localizada na parte interna. Comparadas ao EVA comum (EVA U4IC), ambas proporcionam até 293% a mais de maciez e 56% a mais de retorno de energia. Lançamentos podem ser adquiridos no e-commerce da marca ou nas lojas parceiras.

MIZUNO ENERZY WAVE SKY NEO 2 – cabedal de Wave Knit, que se ajusta ao formato do pé, o tênis de corrida de rua combina as tecnologias MIZUNO ENERZY e MIZUNO ENERZY CORE, que oferecem amortecimento e retorno de energia como nunca visto antes. Outro diferencial é o solado X10, com composto de borracha e carbono que confere maior tração e durabilidade para rodar muitos quilômetros. Peso: 290 g, drop: 10 mm, pisada: neutra; e preço: R$ 1.199,99.

MIZUNO ENERZY WAVE SKY 5 – modelo indicado para corredores que buscam máximo amortecimento e fluidez durante a corrida. Possui as duas novas tecnologias, e esta atualização está mais leve do que a anterior. Peso: 310 g, drop: 8 mm, pisada: neutra; e preço: R$ 999,99.

MIZUNO ENERZY WAVE PRORUNNER 25 – ideal para quem busca propulsão aliada ao desempenho. O cabedal é de engineering mesh, macio, respirável e flexível; e a entressola possui tecnologia MIZUNO ENERZY, que oferece máximo amortecimento e retorno de energia. Outra tecnologia de amortecimento é a Wave Plate de Bio Nylon (chapa de bio nylon), que confere propulsão e estabilidade durante a corrida. Peso: 225 g, drop: 12 mm, pisada: neutra; preço: R$ 799,99.

MIZUNO ENERZY WAVE PRORUNNER NEO 2 – cabedal em Monofilament Mesh de elastano em peça única, que proporciona ajuste aos pés para uma corrida com alta propulsão. Tem MIZUNO ENERZY em sua entressola, garantindo maciez e máximo amortecimento, além da Wave Plate de Bio Nylon. Outro diferencial é o seu solado G3 de resina à base de PU com efeito translúcido, localizada no meio até a ponta dos pés para maior tração e mais leveza. Peso: 265 g, drop: 12 mm, pisada: neutra, e preço: R$ 899,99.