42km vão se transformar em 42 cestas básicas

Com nove maratonas e uma ultra de revezamento na bagagem, o corredor amador e jornalista curitibano Ângelo Binder andava agoniado, pensando em como ajudar mais o próximo nesse momento tão terrível no qual estamos vivendo. “Resolvi me desafiar para arrecadar alimentos para quem precisa. É o Desafio 42 anos/ 42K do Binder”. Esta foi a mensagem que recebi dele no WhatsApp dias atrás. Ele explicou que se trata de um desafio individual de aniversário que tem por objetivo arrecadar alimentos. A meta é possível: 42 cestas básicas, que vão ser doadas para o Instituto Ama, que atende crianças especiais e crianças vulneráveis, de alto risco social. Até agora já foram doadas 22.

A data do aniversário é 1º de outubro, e ele vai cumprir o desafio em 4 de outubro, coincidentemente Dia de São Francisco de Assis. “Vou largar e chegar em casa, no Bairro do Portão, para fazer a distância de uma maratona (42.195m), passando pelos principais pontos turísticos de Curitiba (PR), como Largo da Ordem, Parque São Lourenço, Arena da Baixada, Centro Cívico – onde tradicionalmente ocorre a largada da Maratona de Curitiba”, conta. Ele vai sozinho e terá auxílio técnico da Equipiazza, do treinador Marco Aurélio Piazza. retende largar às 7 horas e terminar quatro horas depois. “Será minha décima maratona”, destaca.

As doaçõesdevem ser feitas pelo WhatsApp do Cestão do Paraná (delivery de cestas básicas) no número 41 985246687, mencionar que é para a 42K DO BINDER e todo o dinheiro será utilizado para a compra das cestas básicas desta campanha solidária. Binder promete postar as fotos no Instagram @angelobinder1 E deste já meus PARABÉNS BINDER!!!!