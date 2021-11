4ª versão do tênis Zoom Fly traz cabedal remodelado

Como diz o velho ditado popular, quem não tem cão caça com gato. Modelo mais acessível do que o Nike ZoomX Vaporfly Next%2 (R$ 1. 699,99) e também com placa de fibra de carbono na entressola, o Nike Zoom Fly (R$ 999,99) acaba de ser atualizado. Sua quarta edição chegou ao Brasil no e-commerce oficial da marca e traz o cabedal (parte de cima da tênis) totalmente remodelado. Agora ele tem a barra do colarinho elástica com ajuste semelhante a uma meia, dando mais segurança e estabilidade.

A barra do colarinho é em Nike Flyknit, tecnologia apresentada em 2012 (para Olimpíada de Londres), que é inspirada no tricô, proporcionando elasticidade extra para um calçamento mais fácil. O tecido traz uma sensação semelhante a uma meia que ajuda a conter os pés e mantê-los firmes. E o tecido do cabedal é semelhante a uma tela leve, que dá uma sensação mais macia e ventilada, que se adapta ao pé.

O suporte do médio pé tem quatro peças individuais de redes que se entrelaçam com os cadarços. Ao amarrar os cadarços, os tênis ficam mais justos, proporcionando estabilidade.

A entressola continua a mesma e super eficiente, é em espuma leve e durável da tecnologia Nike React, aliada a placa estabilizadora interna de fibra de carbono. E uma cápsula interna, abaixo do calcanhar, oferece um ajuste mais seguro do que o Zoom Fly 3. Segundo o fabricante, o modelo é bom para treinar e para competir.

Na recente Maratona do Rio de Janeiro, todos os três primeiros, tanto no feminino como no masculino, calçavam Nike Zoom Vaporfly Next%2. Na Meia Maratona da mesma prova, o campeão e a campeã calçavam o mesmo modelo. Na Meia de Lisboa, disputada no último domingo, Jacob Kilpimo quebrou o recorde mundial calçando o mesmo modelo. A campeã quebrou o recorde feminino da prova também com o mesmo modelo do tênis de corrida. Ou seja, se você está com o treino em dia, voando baixo no asfalto, vale testar o Nike Zoom Fly 4, e se for confortável nos seus pés e couber no seu bolso, vale investir na novidade para começar 2022 em grande estilo. Se for da elite, vale experimentar o Vaporfly Next%2 na loja, se o caimento for perfeito e for possível adquirir, é um investimento que pode significar sua vitória. O modelo reina absoluto no degrau mais alto do pódio. Mas cada pé é diferente do outro e é bom sempre experimentar. E como estamos em semana de Black Friday, se for a hora de trocar o pisante a Nike está com descontos de até 70%. Lembre-se de fazer o cadastro antes de comprar, para ter acesso as melhores promoções, que são destinadas aos membros (quem tem cadastro no site).

NIKE ZOOM FLY 4

MASCULINO

Peso: 290 gramas (tamanho masculino 42)

Drop: 8mm (36mm no calcanhar/ 28mm no antepé)

FEMININO

Peso: 232 gramas (feminino tamanho 37.5)

Drop: 8mm (36 mm no calcanhar/ 28mm no antepé)