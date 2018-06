5 corridas curiosas para correr em 2018

Procurando uma experiência única em corrida de rua? Separamos cinco opções bem diferentes para fazer este ano: na Groenlândia, China, Tanzânia, Noruega, China e Rio. Confira abaixo e bons treinos! #corridaderua #BlogCorridaparaTodos #aventura



Maratona do Círculo Polar: cerca de 200 corredores de várias partes do mundo enfrentam as baixas temperaturas e o vento gelado na épica Maratona do Círculo Polar, que em 2018, será realizada no dia 27 de outubro. A prova, que acontece em Kangerlussuaq, na Groenlândia, oferece a oportunidade de completar o desafio dos 42K no sábado e ainda mais 21K no domingo (Polar Bear Challenge), premiando os corredores que se aventuram nas duas provas com três medalhas.Um desafio para ficar na história. A Kamel Turismo oferece pacotes para esta maratona, no site da agência (www.kamelturismo.com.br) confira todas as informações do que está incluso e garanta sua participação neste super desafio.

Maratona do Sol da Meia-Noite: o nome peculiar já diz tudo. Você encara uma prova à noite e com sol. Este evento diferente acontece no norte da Noruega e se dá devido ao solstício de verão, quando o sol não se põe durante muitos dias. A corrida acontece desde o final da década de 80 e é destino certo para muitos aventureiros. Há várias distâncias, como 42km, 21km e 10km. De tão famosa, até a rainha desse país, Sônia Haraldsen, costuma marcar presença. A prova acontecerá dia 16 de junho, na cidade de Tromso, conhecida pelas caçadas às auroras boreais.

Maratona da Muralha da China: um dos monumentos mais incríveis do mundo também é palco de uma das maratonas mais cobiçadas. A prova, que em 2018 acontecerá no dia 19 de maio, reúne competidores do mundo inteiro. O visual espetacular, além das dificuldades devido às variações de altura, impactam o participante. A prova é realizada desde 1999, no ano passado participaram 2.500 atletas de 50 países. Há também percursos menores de meia maratona e 8K.

Wings for Life World Run: que tal encarar uma corrida que acontece simultaneamente em diversos países, não tem linha de chegada fixa e todo o valor arrecadado é revertido para pesquisa em prol da cura de lesão na medula espinhal? Pela primeira vez, a prova terá como uma das sedes o Rio de Janeiro. Ela acontecerá no dia 6 de maio e as inscrições, cujas vagas são limitadas, estão abertas neste site oficial: www.wingsforlifeworldrun.com . Em 2017, o vencedor percorreu mais de 90km até ser alcançado pelo Catcher-Car. Clique aqui para entender como funciona. Vai encarar?

Kilimanjaro Stage Run: “Impossível descrever em palavras a aventura que é essa experiência”, conta Sonia, uma das corredoras que participaram da edição de 2016. São 260 quilômetros em volta montanha mais alta da África, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Segundo a National Geographic, essa prova te entrega uma viagem de aventura. Os organizadores dizem que não é uma corrida, apesar do nome, mas uma experiência. É um grupo pequeno de corredores que percorre essa distância em oito dias, curtindo as comunidades e o meio ambiente. É preciso um ótimo condicionamento físico e uma saúde perfeita. A corrida se passa pelos mais variados tipos de terreno. Não há pressão para você ser rápido e todo o trajeto e acompanhado por guias locais, que falam inglês. Cada um só carrega sua hidratação e headlamp. Os acampamentos são montados pelos organizadores. A inscrição inclui doação de sementes para o reflorestamento local. A aventura começa dia 18 de agosto.