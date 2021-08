5 dicas de presentes para pais esportivos

No próximo domingo, 8 de agosto, é celebrado o Dia dos Pais, e seu o seu for corredor amador preparei cinco dicas bacanas para você acertar no presente. Clicando no nome do produto você cairá direto no e-commerce dos produtos. Confira abaixo.

Para bater recordes:

Racer Carbon Fila R$ 799,99 – primeiro tênis feito no Brasil com placa de carbono na entressola, para seu pai acelerar forte nas maratonas quando isso for possível, mas já dá para ir treinando forte. Pode parcelar em até dez vezes no cartão.

Nike Alphafly Next R$1.899,99 – tênis mais desejado do planeta pelos maratonistas, é o primeiro com placa de carbono, aquele usado por Eliud Kipchoge no Breaking 2. Quem for membro, tem desconto e mais opções de cores.

Para treinar com estilo:

Corta-vento Run Wind Kalenji R$ 119,99 – jaqueta para correr e se proteger das rajadas de vento e contra chuvas fracas e repentinas, podendo ser facilmente dobrada e guardada no bolso, caso haja aumento de temperatura. À venda na Decathlon, pode parcelar em duas vezes.

Under Armour HOVR Phantom R$ 899,99 – modelo se conecta automaticamente com o app MapMyRun, que rastreia e analisa suas métricas de corrida para ajudar a torná-lo um corredor melhor. É bem confortável.

Para surpreender:

Pulseiras do Maracanã R$ 159 – A Key Design, Play For a Cause e o Maracanã lançaram duas pulseiras feitas com as redes utilizadas nos gols do estádio. São a Maracanã Silver (feita em corrente com aço inoxidável) e a Maracanã Black (feita em couro), ambos com pedaços originais das redes usadas nos jogos realizados no estádio ao longo de 2020. Com o produto, o comprador receberá um certificado oficial da rede, documentando o material junto ao Maracanã, além de um selo com o número da edição do modelo. A compra das pulseiras (produzidas em edição limitada de 500 peças) também contribuirá com a educação de crianças e jovens atendidos por instituições parceiras da Play For a Cause, transformando a paixão pelo esporte em ferramenta de impacto social no país. Pode parcelar em até quatro vezes.