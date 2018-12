5 dicas para eliminar as gordurinhas antes das festas

É praticamente impossível manter a dieta durante as festividades de fim de ano, mas dá para entrar com o pé direito e sem gordurinhas extras. #dicas #treino #fitness #BlogCorridaParaTodos

As dicas são do professor Emerson Felix, da Bio Ritmo. Ele ressalta que para emagrecer com qualidade e, principalmente, com saúde, é importante que o processo aconteça gradualmente e seja aliado com a prática de exercícios físicos e hábitos alimentares saudáveis. Pensando nisso, o educador físico preparou algumas estratégias para alcançar o shape desejado até o Natal.

“As dicas que listei partem de três vertentes muito importantes: alimentação, treino e disciplina. Mas lembre-se, manter a rotina de exercícios o ano todo é fundamental para o sucesso dos seus resultados”, comenta Emerson. Realmente, fuja das dietas e promessas milagrosas, elas nunca funcionam.

Dica 1: Aumente a intensidade dos treinos

A carga de treino tem relação direta com os resultados. Progredir sua intensidade irá garantir um aumento no gasto calórico, o que reflete na redução da gordura corporal. Como sugestão, inserir exercícios aeróbios, HIIT (treino intervalado de alta intensidade) e outras atividades que acelerem a frequência cardíaca durante o treino. O professor da Bio Ritmo ressalta que esse aumento deve ser gradual e com a orientação de um profissional.

Dica 2: Escolha alimentos ideais

Prestar atenção na alimentação é essencial para um bom resultado em emagrecimento. Evite alimentos que aumentam o percentual de gordura corporal, como gorduras saturadas, farinha refinada e açúcar. Escolha proteínas magras, como o peito de frango, peixes, ovos, ricota, entre outros. “Peça orientação a um nutricionista. Ele poderá montar um cardápio adequado e personalizado à sua necessidade”, orienta Emerson.



Dica 3: Invista em treinamentos compostos

Quando se fala em reduzir percentual de gordura, o treino composto tem um papel importantíssimo. Ele mescla tanto o trabalho de força muscular (musculação), quanto o trabalho cardiovascular (corrida, por exemplo) na mesma sessão de treino. “O resultado é que a pessoa fica com seu metabolismo acelerado o resto do dia, gastando mais calorias e aumentando a produção de testosterona, um dos principais hormônios envolvidos na queima de gordura corporal. Esse processo vai otimizar os resultados”, explica o educador físico.

Dica 4: Frequência semanal de treino

Quanto mais você treinar, mais rápido atingirá seus objetivos. O ideal é praticar 6 vezes por semana, de 30 a 45 minutos por dia. Se não conseguir ter essa rotina, a sugestão do profissional é que você corra perto da sua casa, substitua o elevador do prédio pela escada ou vá trabalhar de bicicleta, por exemplo. O importante é gastar calorias.

Dica 5: Durma bem

Sem descanso o seu corpo não se recupera e não trabalhará corretamente a hipertrofia, definição e emagrecimento. “Tente dormir sempre no mesmo horário e na quantidade certa que para você seja o ideal. O recomendado são de 7 a 9 horas por noite, assim seu corpo terá o repouso adequado para reparar todos os estímulos recebidos ao longo do dia”, finaliza o professor da Bio Ritmo.