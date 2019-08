5 dicas para estrear na Corrida Internacional de São Silvestre

Mesmo sendo no último dia do ano, com uma distância peculiar – 15K – e um preço nada popular – R$197, 50 – aumento de 7% em relação ao valor do ano passado, as vagas da São Silvestre costumam esgotar. #SãoSilvestre #corridaderua #dicas #BlogCorridaParaTodos

Este ano abriram 35 mil inscrições para 95ª desta corrida de rua, que podem ser realizadas até 22 de novembro no site oficial da prova. Se venderem tudo, a Fundação Cásper Líbero, responsável por esta corrida, vai começar o 2020 com R$ 6.912.500,00 em caixa. Isso se conseguir patrocinadores para bancar toda a infraestrutura, que é gigante e longe de ser barata. A prova tem como parceiro a Yescomm, uma das empresas da Rede Globo, que transmite a corrida e assina a organização técnica.

A largada da geral será às 8h05, na altura do número 2.000 da Avenida Paulista e a chegada, em frente ao prédio da Fundação, no número 900. Os “pipocas” não serão bem-vindos, e prometem mais ações para restringir o acesso a eles, que querem correr sem pagar. Os acessos à largada serão permitidos apenas a quem estiver com o número de peito. Já aconteceu de idoso vender peitoral para jovem, que venceu na faixa etária de idoso e foi buscar a premiação, e dezenas de pessoas correndo com o mesmo número de peito, que foi copiado…. #VERGONHA

Fraudes a parte, a Corrida de São Silvestre é a prova que todo corredor amador brasileiro quer fazer um dia. Eu mesma já fiz três vezes. Já corri uma vez a tarde e duas de manhã. Queria mesmo ter corrida à noite, muito mais legal, como era no início. Podiam fazer isso, largada às 19h, e aí os corredores já ficavam para a festa do réveillon da Paulista, seria o máximo. Correr com torcida é muito mais bacana. No asfalto é uma multidão fantasia e é impossível impor um ritmo de prova, só a elite consegue isso. Vale para finalizar o ano com chave de ouro, curtir com os amigos corredores ou pagar promessas.

Agora, quem quer só ter o prazer de correr na Paulista, mas não gosta de muvuca, pode optar pela Capri Run, no primeiro dia do ano. Organizada pelo jornalista esportivo Ricardo Capriotti, é uma celebração/treinão de 10K com largada às 7h da manhã na Paulista, 900. Já está na 7ª edição. Saiba mais aqui: http://www.caprirun.com.br/

Voltando às dicas, o mote deste texto. Fundador da assessoria e do Instituto Branca Esportes (IBE), que atende carinhosamente por Branca, Vanderlei Carlos Severiano é graduado pela Escola de Educação Física da Policia Militar de São Paulo, com pós-graduação em Nutrição Esportiva, Fisiologia do Exercício, Pós-graduando em Biomecânica do Exercício em 2019, instrutor de Pilates e Funcional e tem especialização em Mioterapia e é também técnico de Triathlon (CBTri). Faz parte do Conselho da Associação de Treinadores de São Paulo e é membro do Comitê de Juízes da Ultramaratona BR135. Como atleta de elite, ele disputou uma São Silvestre, e como coach foi dezenas de vezes acompanhar seus pupilos.

Desde dos anos 80 treinando corredores amadores, Branca sabe de cor as principais falhas, principalmente na São Silvestre, disputada no último dia de dezembro, mês das tradicionais confraternizações no trabalho e com a família, ainda mais uma semana depois dos excessos do Natal. “Além de tudo isso, a São Silvestre tem um trajeto bem técnico, e uma altimetria desafiadora, como se fosse um U, é descida, quase nada de plano, subida; o que exige um treinamento específico para o corredor finalizar a prova bem, e sem lesões, para festejar o fim do ano”, observa o técnico.

Aliás, o Branca está preparando um super desafio para 8 de dezembro, uma corrida de revezamento no Pico do Jaraguá, que vale como um treinamento bacana para a São Silvestre – subindo e descendo o pico. “É para correr em dupla ou quarteto e calce um pneu bom, é um trajeto técnico, tem que sabe correr na subida e na descida”, conta Branca. São 5k subindo e mais 5k descendo. Informações nas redes sociais do @professorbranca

5 DICAS DO PROFESSOR BRANCA

1ª HIDRATAÇÃO PRÉVIA : Aumentar o consumo de líquido 15 dias antes da São Silvestre e mais ainda na semana da prova – isso vai criar uma reserva. Muita gente fala para beber água nos postos de hidratação da prova, mas o principal é já estar com o corpo hidratado antes. O ser humano tem que beber 2 litros de água por dia, mas na prática poucos obedecem a essa regra. Muita gente toma mais suco do que água, fica no ar-condicionado, não sente sede. Atenção, os músculos são feitos de 75% de água. Outra coisa, se na São Silvestre ficar parando bebendo água nos postos de hidratação a performance vai cair. Excesso de água afeta negativamente a performance. Tem que ter cuidado. Durante a corrida é só para molhar a boca, jogar água no rosto, na cabeça. Excesso de água na prova pode dar até enjoo. O ideal é procurar um nutricionista a um mês da corrida para ter orientação profissional para isso.

2ª DIETA: Não tire os carboidratos da alimentação. Vejo muitos corredores amadores fazendo dieta de carboidratos um mês antes da São Silvestre. Essas dietas sem carboidratos foram elaboradas para obesos, não para os quem está com o peso normal. Na véspera de uma corrida como a São Silvestre o carboidrato tem que representar 80% do cardápio.

3ª CAFÉ DA MANHÃ: Acorde cedo para tomar o café da manhã 1h30 antes da corrida. Na São Silvestre você vai ficar um tempão em pé antes começar realmente a correr. Leve um copinho de água para ir molhando a boca. Se for ir em jejum pode ter até uma hipoglicemia. Leve uma água de coco e gel de carboidrato no bolso.

4ª ESTRATÉGIA: Analise a altimetria. A única parte plana é na Paulista. A São Silvestre é em forma de “U”. Você já sai da Paulista e desce 8km e começa a subir – 5k de subida. Divida a corrida em 3 ou 2 partes. A descida é bem técnica, não dá para desembestar, se fatigar a musculatura na descida não vai ter reserva para a subida. Tem que controlar o ritmo na descida para ter energia para subir correndo a Brigadeiro. Plano, só 200m na Paulista. Outro ponto, como é muita gente não tem como tangenciar as curvas. Não é uma corrida para fazer RP (recorde pessoal). É uma prova festiva, feita para o povo pagar promessa. É ir para curtir. E não vá na pipoca acompanhar o colega, é muita gente e atrapalha os outros. Corra no centro do asfalto e olho vivo, tem buracos e muito olho de gato no asfalto, que favorecem tombos.

5ª ROUPA: Leve uma troca de roupa para depois da prova. Você vai acabar a São Silvestre molhado de suor, se ficar com a camiseta molhada vai perder energia e calorias. Troque a camiseta molhada por uma seca e pode já comemorar, até com uma cervejinha, para começar as celebrações do Ano-Novo.