Corrida de São Sebastião reúne 5 mil corredores no Rio

Homenagem ao padroeiro do Rio de Janeiro teve dupla vitória queniana no 10K, com Paskalia Kipkoech e Maxweel Kortek Rotich, no feminino e masculino, respectivamente, neste sábado, 20 de janeiro, na região do Aterro do Flamengo. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A festa começou antes mesmo da largada com a benção do Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e com uma homenagem a Carlos Sampaio, organizador da São Sebastião nos últimos 17 anos e que morreu em dezembro do ano passado. Organizadores e corredores soltaram balões brancos. “Que essa corrida seja um momento de paz e fraternidade. Como São Sebastião, que nós saibamos superar as dificuldades, com amor. Que Deus abençoe vocês, corredores, e suas famílias”, disse Dom Orani Tempesta.

Tradicional na capital carioca, a São Sebastião reuniu diversas figuras carismáticas como um tubarão, um índio e diversos super-heróis. No meio da multidão, o ator e comediante Leandro Hassun estreou nos 5km. O sorriso na chegada mostrava a satisfação de ter cumprido mais uma missão. “Primeira vez que participo de uma corrida de rua e, com certeza, não vou ficar só nessa. Estou muito emocionado. Saúde é importante para conquistarmos o que queremos e aproveitarmos a vida por mais tempo”, disse

Campeões

“É a segunda vez que eu corro no Rio e a primeira na São Sebastião. Estou muito feliz com essa vitória”, disse Rotich. Completaram o pódio no masculino, Paul Kipkemoi (QUE), Gilmar Lopes, Giovani dos Santos e Valério Fabiano. No feminino, além de Kipkoech, subiram ao pódio Esther Kakuri (QUE), Leah Jerotich (QUE), Géssica Ladeira e Adriana Domingos Silva. “Estou começando o ano com o pé direito. Corri os 10km da São Sebastião quando tinha 17 e só agora corri novamente. É muito gratificante conseguir voltar e ser a brasileira mais bem colocada é muito gratificante”, disse Géssica, de 23 anos.

“Essa corrida é uma grande festa. Já perdi as contas de quantas vezes fui segundo colocado nessa prova, mas ainda não desisti de ser campeão. Uma hora vai chegar! Mesmo com o calor, a torcida vibrou, nos apoiou e foi um gás a mais para nós”, disse Gilmar, o melhor brasileiro na prova, na terceira colocação, apenas 20 segundos atrás de Rotich.

A Corrida de São Sebastião é realizada e organizada pela Spiridon Eventos e conta com o patrocínio da CAIXA e do Governo Federal. O evento também possui o apoio da Appai, da Prefeitura do Rio e Colgate Total 12. No próximo domingo, 28, será realizada uma versão Kids da prova, a Corrida de São Sebastiãozinho. O evento para as crianças de 3 a 14 anos acontece no domingo, dia 28 de janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Engenho de Dentro. A prova é dividida em sete faixas etárias com distâncias adequadas a cada idade que variam de 25 a 800 metros. Todos os participantes receberão medalhas e o evento ainda contará com oficina de jogos, brinquedos, personagens, animação e sorteio de brindes.

Pódio:

10km

Feminino

1ª – Paskalia Chepkorir Kipkoech (QUE)- 33:44

2ª – Esther Chesang Kakuri (QUE) – 33:59

3ª – Leah Jerotich (QUE) – 34:30

4ª – Géssica Ladeira – 36:38

5ª – Adriana Domingos Silva – 37:36

Masculino

1º – Maxweel Kortek Rotich (QUE) – 29:35

2º – Paul Kipkorir Kipkemoi (QUE) – 29:48

3º – Gilmar Silvestre Lopes – 29:55

4º – Giovani dos Santos – 30:04

5º – Valério de Souza Fabiano – 30:31

5km

Feminino

1ª – Solange Maria Mariano – 18:59

2ª – Marcia Narloch – 19:23

3ª – Vera Betânia Bazílio Rosa – 19:54

4ª – Maria Júlia da Silva – 20:01

5ª – Ana Paula de Souza – 20:04

Masculino

1º – Ronaldo Jeferson de Arruda Lopes – 15:18

2º – Rodrigo Lira – 15:40

3º – Welerson Rafael Pires do Nascimento – 15:56

4º – Auderi Moreira Duarte – 16:03

5º – Fabiano Moreira dos Santos – 16:08