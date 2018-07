5 sugestões de presentes para presentear pais corredores de rua

Neste 12 de agosto, acerte o presente do seu papai que pratica corrida de rua. Confira nossas cinco dicas de presentes, para todos os tamanhos de bolso. #DiaDosPais #CorridaDeRua #BlogCorridaParaTodos

Estreante – o médico deu o cartão vermelho e o papai vai começar as caminhadas para depois correr. Livro “Correr” (Cia das Letras – R$ 27,90) do médico e maratonista Drauzio Varella, que completou sua primeira 42K aos 50 anos. Acabei de ler e adorei, traz referências históricas, descrição das suas corridas memoráveis e toques médicos, o que pode acontecer de bom e de ruim nas corridas, feitas sem orientação e sem os exames iniciais. Link para comprar no Amazon: https://goo.gl/YUaZhM

Boleiro – para pai que corre para assistir o jogo do time do coração e que também pratica corrida de rua. Livro “Seleção Nunca Vista” (Capella Editorial – R$ 75) traz cerca de 70 fotos em preto e branco mostrando os bastidores da preparação da Seleção Canarinho em Poços de Caldas, antes de embarcar para a conquista do primeiro título em Copas do Mundo. Há os bastidores da preparação física e dois jogos-treino. Material inédito do fotógrafo Antonio Lucio com texto do mestre esportivo Antero Greco. À venda no Museu do Futebol (SP), no Restaurante Brauní (RJ) e no site Amazon – neste link: https://goo.gl/Y8jRM5

Acima do peso – corredor de peso precisa de um tênis bem estruturado, mesmo para as primeiras corridinhas na esteira. Da chinesa 361° a opção é o Sensation (R$599,90). Confira o nosso teste neste link: https://goo.gl/Kq3rL8.

Conservador: dê uma conferida, se seu pai corre de Gel Nimbus (R$800) há anos, um tiro certeiro é comprar um das edições, a atual é a 20º, mas alguns Outlets ainda têm as anteriores a preços bem atraentes. Este da foto é uma edição limitada da Maratona de Boston, não é fácil de encontrar. Conheça a história deste modelo icônico neste link: https://goo.gl/DCPz4i

Tecnológico: para os pais corredores que adoram uma novidade, e você está com grana sobrando e quer arrasar no presente, uma dica certeira é o novo Nike Pegasus Turbo (R$800), que acaba de chegar às lojas. A versão sem ser turbo do mesmo tênis, custa R$ 550. Este é o modelo preferido do Vanderlei Cordeiro de Lima. Clique aqui para conferir: https://goo.gl/9iG6WE

Maraturismo: para aquele pai descolado que vive viajando o mundo e quer completar as Majors. Da New Balance, fabricante americano com sede em Boston, terra de uma das maratonas majors mais difíceis do mundo, tem o modelo da edição da Maratona de Londres (outra Major), o modelo Fresh Foam 1080 (R$749,90). Estreei este modelo uma prova de 7,5Km, e adorei. Se seu pai tem pé largo e corpo bem estruturado, vai curtir com certeza