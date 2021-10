500 corredores participaram da Mons Ultra Trail em Nova Trento

A primeira edição da corrida de montanha Mons Ultra Trail aconteceu na última sexta-feira e sábado (24 e 25/09) em Nova Trento (SC) e foi um dos eventos responsáveis pelo retorno das competições outdoor no Brasil, após o início da pandemia. Ao todo, 500 corredores estiveram reunidos nas distâncias de 104 km, 85 km, 55 km, 25 km e 12 km, entre eles alguns dos principais nomes do trail running nacional. O evento contou com mais de 20 mil reais em premiação e teve percursos desafiadores que chegaram a mais de mil metros de altitude.

“O impacto da pandemia na nossa prova foi muito grande, pois ela estava marcada para 2020 e tivemos que adiar. Nossa ideia era colocar 800 corredores, mas tivemos que limitar em 500 por conta dos decretos estaduais. Só tivemos a liberação graças ao apoio da Fesporte (Fundação catarinense de Esporte) e da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina”, explicou Danilo Pinheiro, idealizador da prova. Ele acrescentou que vários organizadores de eventos não conseguiram manter seus negócios durante a pandemia.. “A Mons Ultra Trail foi muito importante para a retomada da economia na área esportiva e turística em Nova Trento e nas cidades vizinhas, como Brusque e São João Batista”, destacou. A cidade recebeu mais de duas mil pessoas, entre corredores e acompanhantes, de quinta-feira (23/09) até domingo (26/09), o que movimentou bastante a economia local. A taxa de ocupação dos hotéis e pousadas ficou em 100% e até cidades vizinhas, como Brusque e São João Batista, hospedaram alguns corredores.

A logística de uma prova desse envergadura, com cinco distâncias diferentes, é bem complicada e precisa de um staff bem experiente, que conheça a região na palma da mão. Vários moradores foram contratados para atuar como apoio e até o prefeito Tiago Dalsasso atuou como staff em alguns pontos. “Sempre digo que temos que dar o exemplo. Então eu, junto com a equipe da Prefeitura, viemos dar uma força”, ressaltou o prefeito.

A largada da prova maior aconteceu às 18h de sexta e só terminou às 22h de sábado com a chegada dos últimos corredores. Os 85 km saíram às 20h de sexta-feira, enquanto os 55 km largaram às 6h de sábado, os 25 km às 10h e os 12 km às 14h. Todas as largadas e chegadas aconteceram no Ginásio de Esportes Inácio Gulini, no centro de Nova Trento. Os corredores da Mons Ultra Trail tiveram que encarar algumas das trilhas mais técnicas da região, como a do Monte Barão de Charlach (1.148m de altitude), Monte Lima (1.090m), Monte Bela Vista (850m) e Morro da Cruz, com 525m acima do nível do mar. A prova passou também por pontos turísticos, como os 113 degraus da escadaria do Santuário Santa Paulina, complexo dedicado à primeira Santa do Brasil.

Após 13h01min18 de prova, Célio Augusto Rosa completou os 104 km de percurso. Natural de São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, Célio trabalha como lavrador na roça e tem no currículo vitórias em diversas provas de renome no Brasil e no mundo, como o bicampeonato do El Cruce, uma prova de 103 km na Patagônia Argentina e que reúne corredores de mais de 20 países. “Foi uma das corridas mais duras que já fiz na minha vida, com vários tipos de terreno e cheia de subidas e descidas. No meio da prova começou a doer tudo, pensei em desistir, mas me hidratei, me alimentei e graças a Deus deu tudo certo”, ressalta o corredor. “Agradeço a todos que torceram por mim, essa vitória foi muito importante para me dar confiança novamente”, enfatizou Celio, que no meio do ano fraturou uma das costelas. A segunda colocação ficou com o paranaense de São José dos Pinhais Cleverson Del Secchi (14h39min09) e a terceira, com o catarinense de Bombinhas Daniel Meyer (14h42min55).

No feminino, vitória da estreante em provas de mais de 100k Letícia Saltori, que concluiu com o tempo de 15h55min27. “Até o quilômetro 50 eu estava indo super bem, mas depois comecei a sentir muita dor no posterior da coxa direita e não conseguia nem levantar a perna. Pensei em desistir, mas comecei a caminhar, fui me recuperando nem acredito que cheguei”, ressalta a corredora de Campina Grande do Sul (PR). “Apesar da dificuldade, foi um privilégio contemplar a natureza e ver o nascer do sol no meio do percurso”, completa Letícia, que já integrou a seleção brasileira de corrida de orientação e de cross country, além de ter vencido uma prova de 23 km no Deserto do Atacama. A segunda colocação ficou com a atleta de Aracê (ES) Diana Bellon (18h13min26) e a terceira, com a paulista de Atibaia Patrícia Honda (18h28min55).

O campeão e a campeã dos 104 km da Mons Ultra Trail ergueram uma taça transitória que ficará exposta na sede da organização com os nomes dos campeões gravados na base. Os cinco primeiros colocados de todas as distâncias ganharam troféus, além das premiações em dinheiro, e todos os corredores que cruzaram a linha de chegada receberam medalhas de participação.

“Nova Trento tem um turismo religioso e gastronômico muito forte e somos muito gratos à Mons Ultra Trail por divulgar a nossa cidade por meio do esporte” ressaltou o prefeito Tiago Dalsasso. A cidade tem tradição no voleibol e revelou a atleta Rosamaria, prata na Olimpíada de Tokyo 2020, mas se depender do prefeito o evento vai incentivar as pessoas a praticarem a corrida. “Quero treinar para ano que vem correr os 12 km”, afirmou o prefeito.

A Mons Ultra Trail tem patrocínio de Sicob, Body Action Sport Nutrition, Nissan Globo, ADV Force, Loja Korrer, Unip São João Batista, Mu Safe Sport, Pousada Cantina Italiana, e apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Nova Trento, da Prefeitura Municipal de Nova Trento e da Associação Neotrentina de Turismo. Nesse evento os corredores somaram pontos para obter a vaga em uma das provas do UTMB.

104 km masculino:

1 Celio Augusto Da Rosa – 13h01min18

2 Cleverson Luis Del Secchi – 14h39min09

3 Daniel Meyer Bombinhas – 14h52min55

4 Kenetti Diego Schabileski – 14h53min29

5 Roger Darrigrand – 15h01min39

104 km feminino:

1 Leticia Da Silva Saltori 15h55min27

2 Diana Bellon 18h13min26

3 Patricia Honda Gerage 18h28min55

4 Ivonete Loes Wild 22h41min55

5 Karina Ferreira Almeida Ubatuba 24h25min42

85 km masculino:

1 Andre Siegle 11h57min43

2 Everton Costa Sasse 12h06min40

3 Jeferson Dias Sapiranga 12h26min59

4 Cesar Henrique Goldner Picinin 12h30min41

5 Kleiton De Morais Lucatelli 12h55min48

85 km feminino:

1 Camila Feijo Rio De Janeiro 14h59min10

2 Denise Soares De Camargo Ventura 17h26min49

3 Marines Ramos De Camargo 17h31min06

4 Catia Geremia 18h35min47

5 Maurilia Maria Miguel 18h47min07

55 km masculino:

1 Rogerio Silvestrin Campo Largo 6h05min34

2 Vicente Vieira Machado Garopaba 6h29min59

3 Claudio Clasen Schlindwein Urubici 7h31min34

4 Guilherme Magnun Jorge Fernandes 7h36min45

5 Charles Costa Borges Lima 7h48min08

55 km feminino:

1 Ana Paula Oliveira Silveira Peixoto 7h02min59

2 Ivania Rambo 7h18min34

3 Francieli Renata Kiekow Feliz 7h41min19

4 Susany Perardt 8h12min29

5 Jasieli Tagliari Dalla Rosa 8h17min13

25 km masculino:

1 Alexandre Santiago Mogi 2h08min59

2 Manuel Lago 2h11min05

3 Marcos Antonio Boos 2h11min24

4 Alessandro Tambosi 2h11min58

5 Gilberto Antonio Bandeira 2h14min53

25 km feminino:

1 Silvia Durigon Florianopolis 2h21min19

2 Sylvia Kreuger Balneario Camboriu 2h38min50

3 Denise De Farias Da Maia 2h42min25,535

4 Tais Damasio 2h47min04

5 Cristina Dumke 2h57min05

12 km masculino:

1 Augusto Mondardo Castillo – 1h09min58

2 Cezar Alonso De Oliveira – 1h13min35

3 Max Junior Bombinhas – 1h14min51

4 Marco Aurelio Piazza – 1h17min03

5 Murilo Schramm Da Silva – 1h19min11

12 km feminino:

1 Karina Generoso Ribeiro Rio 1h25

2 Luciana De Paula Cunha – 1h26min43

3 Caroline Sangalli Da Costa – 1h32

4 Catherine Cruz Santa Cruz do Sul – 1h46min01

5 Loiri Bianchini Gaspar – 1h49min59