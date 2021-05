5ª edição do Kenya Racer está mais leve e hightech

A Fila caprichou no lançamento virtual da 5ª edição do Kenya Racer (KR). O evento teve formato de programa de tevê e foi realizado na noite de quinta-feira, 6 de maio, com apresentação de Fernanda Gentil e presença de atletas brasileiros, entre eles o triatleta Thiago Vinhal, novo patrocinado, e staff da marca, que completa 110 anos. O modelo foi testado no Laboratório de Biomecânica do Grupo Dass; e fabricado aqui no Brasil. Acaba de chegar às lojas por R$ 399,90.

O grande diferencial está no peso – 162g no número 40 masculino. É agora o calçado mais leve da Fila e tem grandes chances de agradar os corredores focados em performance que gostam de uma entressola mais fina e com um cabedal extremamente respirável. O contraforte é costurado, mas recebeu uma camada de proteção para não machucar o pé. A lingueta é bem fina e pode ser incluída na amarração do cadarço em três posições diferentes (ajuste triplo), o que evita que a lingueta dobre durante a corrida. E possui o sexto furo, o que sempre é bom. A entressola possui material leve e placa interna para estabilidade na região do médio-pé; e drop 6mm.

“Para o desenvolvimento do KR5 foram necessários quase dois anos em pesquisa. Buscamos novas tecnologias e materiais para garantir o produto mais leve já fabricado pela Fila Brasil. Isso se deve à parceria com os atletas e aos investimentos da marca em inovação e desenvolvimento de produto”, explicou Jonas Rocha, gerente de produto de performance Fila Brasil. O produto foi testado em mais de 6.000 Km e avaliado por 15 atletas profissionais e amadores, no Laboratório de Biomecânica do Grupo Dass, um dos mais modernos e o pioneiro na indústria de calçados da América Latina.

Para quem gosta dos detalhes técnicos, há dois pontos de borracha nas áreas de maior desgaste, na parte traseira e frontal, com tecnologia EVERGRIP que proporciona mais tração. Através da inovação em desenvolvimentos de produtos a Fila chegou a essa tecnologia, um composto de borracha de alta durabilidade localizado na parte de trás do calçado que proporciona grip e tração superior na entressola, em superfícies secas ou molhadas. Já o composto em borracha TPU, a tecnologia EVERGRIPT, foi desenvolvido para proporcionar maior tração e grip, e é aplicada sobre um tecido na parte da frente da sola do KR5, trazendo cravos que terminam bem na ponta dos dedos, garantindo uma performance maior em solos molhados. Ou seja, deve evitar escorregões em corridas na chuva e no chão úmido.

Durante o lançamento, a Fila divulgou uma nova linha de vestuário para triatlo e patrocínios para a próxima Maratona de São Paulo e para a Meia Maratona do Rio de Janeiro, e os novos triatletas do time: Thiago Vinhal, Lisa Baptista (que vai para Tóquio), Frank Silvestrin, Luis Ohde e Lah Fabrin; da corredora amadora Ju Winterink e da nova embaixadora Fernanda Gentil. “Autenticidade, estilo e olhar visionário, são os grandes diferenciais da marca. A Fila sempre teve esse compromisso, seja trazendo informação de moda e design para os produtos esportivos, ou com desenvolvimento de novas tecnologias atreladas ao aprimoramento de performance deles”, comenta Adriana Magalhães David, gerente de branding e marketing da Fila Brasil

Além dos novos atletas, a Fila patrocina há três anos os maratonistas brasileiros Laurindo Nunes, Vagner Noronha; e os quenianos Edwin Kipsang Rotich (bicampeão da São Silvestre) e Vivian Jeftanui Kiplagati. “A trajetória no esporte de cada pessoa conta muito mais do que a entrega de performance dela, com isso reforçamos nosso posicionamento Change the Game; coragem para vencer do seu jeito”, destaca Adriana.