6 tênis gigantes vão ser espalhados na Cidade Maravilhosa

Para marcar o retorno da Maratona do Rio ao calendário oficial das provas brasileiras, a partir desta sexta-feira, 15 de outubro, seis tênis gigantes vão ser espalhados pela Cidade Maravilhosa. É a Maratona com Arte, cujo tema desta 3ª edição é “Chega de Saudades”. Os calçados gigantes são obras coloridas inspiradas nesse tema, elas representam o espírito do otimismo para a retomada da vida depois de passados os piores momentos da pandemia da Covid-19. A Maratona do Rio é um festival esportivo, com várias modalidades além dos 42k, e será realizada durante o feriadão de 15 de novembro.

A Expo é organizada pela Maratona do Rio, Rede Windsor de Hotéis, Estácio e Secretaria Municipal de Cultura. São seis artistas profissionais – sendo cinco mulheres – convidados a imprimirem as maiores saudades das pessoas durante o período de isolamento, e que já podem voltar a fazer parte das rotinas de todos. Os tênis gigantes revestidos de fibra de vidro poderão ser vistos até 13/11, na Marina da Gloria, Estádio Nilton Santos, Leme, Praça Muhammad Ali, Vidigal e Praça Zózimo do Amaral. Depois desse período, as artes estarão todas expostas na Arena da Marina da Gloria durante a Maratona do Rio.

O time de artistas convidados para esta edição foi: Dani Dara, Bia Vieira, Andressa Gandra, AP Stelling, Lorena Deluiz e Criz Silva. Além de comemorar o retorno de uma das provas de rua mais bonita do mundo, a inciativa pretende provocar ainda mais os sentimentos de esperança e otimismo na cidade do Rio de Janeiro. Para tornar a atividade ainda mais interativa, os artistas montaram também playlists com músicas positivas no perfil oficial da Maratona do Rio no Spotify (https://open.spotify.com/user/himpyaskeqyneqn3fzfp723rw).

Para João Traven, diretor da Maratona, a expectativa para a terceira edição dos tênis gigantes é enorme. “Após um período tão difícil da vida de todo mundo, podemos finalmente ter uma razão para acreditar que tudo isso vai passar e nós vamos poder voltar a ser felizes, na rua, na corrida, nos abraços. Escolhemos trazer esse sentimento de ‘Chega de Saudade’, pois, acreditamos que esse período vai ficar para trás que a partir de agora tudo vai melhorar”, explica.

Inscrições abertas

As inscrições da Maratona do Rio 2021 seguem abertas. Os pacotes estão no segundo lote e os preços variam entre R﹩120 e R﹩820. Os corredores poderão escolher entre as provas de 5km, 10km, 21km, 42km ou 63km (participando das provas de 21km + 42km). Quem não puder vir ao Rio de Janeiro para participar da prova física, terá a opção de participar do evento de forma virtual de qualquer lugar do Brasil por meio do aplicativo Running Heroes. Para fazer a sua inscrição basta acessar ao site: https://entradavip.com.br/events/204/tickets.