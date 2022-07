61 times de corredores amadores vão competir no inédito Troféu Nike

Semana passada recebi um convite de peso: “Quer ser a capitã da equipe Imprensa do Troféu Nike?” Fiquei deveras lisonjeada. E fui à caça de mais sete integrantes corredoras para compor a equipe, ler o regulamento, entender os detalhes, descolar o uniforme. A competição é restrita a amadores e será disputada no CEPUSP. A primeira etapa é neste sábado, 23, de manhã – com uma corrida 3 mil metros na pista de atletismo (ela tem 400m). São 30 equipes femininas de 8 pessoas cada (3 são reservas), e 31 equipes masculinas. As equipes serão divididas em 16 baterias. A competição começa às 8h da manhã e vai até às 14h. A torcida é mais que bem vinda! Pode levar a família toda, inclusive os pets. Tem arquibancada lá e a entrada é grátis. O formato é inovador: os cinco titulares de cada time largam juntos, o tempo total será somado. Serão dois dias de etapa classificatória. As nove equipes mais rápidas vão para a semifinal. E correr na pista é outra pegada. Ou seja, o coletivo é que vai fazer a diferença.

Vamos às corredoras da equipe impresa: Silvia Herrera – capitã (Estadão/Blog Corrida para Todos), Danúbia Paraíso (Terra), Mirelle Moschella (Band),

Karina Teixeira (Corredora da Vida Real), Giu Granchi (BBC), Andrea Funk (Go Running), Bruna Tiene (Eu Ainda Corro) e Mariana Ciscato (Bom Dia Mercado). E as bravos corredores da equipe imprensa masculina: Cesar Candido (UOL/Viva Bem), Sergio Xavier (SporTV), Edu Elias (ESPN), Wagner Gianella (Máquina do Esporte), Antônio Colucci (Sempre Correndo), Harry Thomaz Jr. (blog do Harry), Marcelo Sakate (Bloomberg) e Gustavo Zupak (ESPN). As baterias acabam de serem sorteadas – confira abaixo.

“Convidamos atletas a formar equipes e correr por algo maior do que sua própria performance, mas também em busca do seu melhor resultado. O espírito de correr pelo coletivo faz com que cada competidor desempenhe o seu papel dentro do time, seguindo uma estratégia pensada em prol do objetivo do time. O Troféu também reflete muito do que a Nike acredita: de que os corredores ajudam corredores – seja inspirando, incentivando ou, no caso, como parceiros de time”, diz Aline Cupido, gerente de marca para mulheres e corrida da Fisia, distribuidora oficial Nike no Brasil.

A mecânica do evento:

Dias 23/07 e 20/08 – fase qualificatória (3.000m): Todas as equipes correm nos 2 dias e as 9 melhores se classificam a partir da disputa de 8 baterias, com 4 equipes em cada. A classificação será de acordo com a média aferida dos 5 tempos individuais de cada participante da equipe, obtendo desta forma o tempo de cada equipe.

Dia 3/09 – fase semi-final (5.000m): as 9 equipes mais rápidas correm, sendo 3 equipes por bateria. As baterias terão uma cabeça-chave e as demais equipes serão sorteadas. As melhores equipes de cada bateria são classificadas para a final. No mesmo dia será realizada a fase final (5.000m): as 3 melhores equipes correm a bateria final e o melhor tempo revelará os vencedores que subirão ao pódio do Troféu Nike.

SERVIÇO

O Troféu Nike acontecerá nos dias 23 de julho, 20 de agosto e 03 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP), em São Paulo. O evento é aberto ao público e sujeito à lotação. Haverá streaming do evento pelo canal Tênis Certo, que é também uma das equipes.

Data: 23 de julho, 20 de agosto de 03 de setembro de 2022.

Horário: a partir das 8h da manhã.

Endereço: Praça Prof. Rubião Meira, 61 – Vila Universitária, São Paulo – SP – CEP: 05508-110.