A cada km concluído empresa vai doar uma tonelada de alimento

A fundadora e CEO da Lumina Internacional, Carla Villas Boas, resolveu comemorar os 15 anos de sua empresa de uma maneira muito especial, o movimento “Faça o 15”, que é uma corrida virtual, gratuita e solidária. Detalhe, os mil primeiros inscritos vão ganhar a camiseta do evento. E o mais legal de tudo: a cada km concluído, a empresa vai doar uma tonelada de alimentos. A meta é doar 15 toneladas!

Carla é maratonista e há três anos se engajou em movimentos solidários (veja entrevista abaixo), por isso resolveu fazer esta celebração diferente nesse momento de enfrentamento da segunda onda da pandemia do coronavírus. Podem participar corredores e caminhantes de qualquer lugar do mundo. Para participar basta se inscrever no site da empresa: https://luminaintl.com/facao15/ O esportista tem entre 1º e 31 de março para correr qualquer distância maior que 1km. Aí faz uma foto da tela do app com a corrida/caminhada, ou do monitor da esteira, posta no feed ou no story do Instagram (perfil aberto) com a hashtag #lumina15 e marca o perfil @luminaintl. Eu já me inscrevi.

Os alimentos doados serão distribuídos para quatro instituições – Instituto Anglicano, que desenvolve projetos de educação e possui a maior creche da América Latina, oferecendo cinco refeições para mil crianças diariamente; Associação de Assistência Familiar Teresa de Calcutá (AFATEC), em São Paulo, dedicada a pessoas em vulnerabilidade social; e os grupos Constelação do Bem e Unidos do Bem, que atuam apoiando a criação de cozinhas comunitárias e com a distribuição de refeições para comunidades e moradores de rua na capital paulista.

A Lumina Internacional é especializada em projetos de importação, exportação e sourcing de matérias-primas e produtos. Pioneira no sourcing de glicerina bruta para exportações para a China e referência em projetos para a indústria química, a Lumina exporta hoje para 35 países. A empresa atua também com especialidades e em diversos setores, como farmacêutico, construção, alimentos, entre outros, desenvolvendo soluções customizadas que geram negócios estratégicos e parcerias duradouras.

3 PERGUNTAS PARA CARLA VILLAS BOAS

Por que começou a correr?

Comecei a correr em 2005, quando era diretora geral de uma empresa, adorava o que fazia mas saia de casa antes das minha filhas acordarem e chegava quando já estavam dormindo. Tive que tomar uma decisão difícil em função da família e foi quando comecei a correr na rua, despretensiosamente. Poucos meses depois fundei a LUMINA, também de forma despretensiosa e ambas, a corrida e a LUMINA, ganharam uma enorme dimensão na minha vida! Já corro há 15 anos, porém, minha primeira maratona foi em 2018, fruto de uma promessa que fiz para minha irmã quando ela estava já muito doente. Achei que seria uma experiência única na vida, mas me apaixonei por toda a jornada, desde o ciclo de treinamento duro de quatro meses até a cada km do trajeto de 42.2 km

Como e quando começou a se envolver em projetos sociais?

Desde criança tive o exemplo da minha mãe e visitava muitas creches com ela. Comecei com trabalhos voluntários há cerca de três anos e desde o começo da pandemia tenho passado pelo menos um dia por semana levando marmitas e brincando com as crianças de duas comunidades bem carentes.

O que a corrida mudou na sua vida?

A corrida me curou das situações mais difíceis da minha vida como o falecimento da minha irmã aos 48 anos. A corrida sempre me ajudou e ajuda a manter o eixo, o equilíbrio , a sanidade, a esperança. O esporte tem uma capacidade transformadora excepcional.