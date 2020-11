A corrida da Black Friday

Sabe aquele pisante dos sonhos, que faz tempo que você está de olho, entrou na Black Friday, assim como os relógios, o vestuário e as inscrições das corridas virtuais. Pra te ajudar nesta verdadeira corrida na palma da sua mão separamos dez opções, todas por tempo limitado. Para acessar o site de vendas oficial das marcas, basta clicar no nome do produto. #blackfriday #corridaderua

CALÇADO

Nike Air Zoom Vomero 14 – masculino – R$ 359,99 – só tem o número 38 – masculino. Vomero é ótimo para quem quer amortecimento e segurança na corrida, indicado para quem tem arco de pé alto, e pé mais fino. O preço normal dele é na faixa do 700 reais.

adidas Ultraboost 20 – feminino R$ 699,90 -tem numeração ampla. Tênis muito bom para longas distâncias com tecnologia boost, você nem sente que está calçado. Leve, confortável e com amortecimento de resposta. O preço normal é 200 reais mais caro.

Asics Gel Kayano 27 – masculino e feminino R$ 499,99 – preço com desconto de 37%. Tênis robusto para treinar sem dó nem piedade. Aguenta o tranco.

Mizuno Wave Prorunner 23 – masculino, tamanhos 39, 40 e 41 – R$ 299,99. Calçado ótimo para corrida de rua, meu modelo preferido desta marca. O preço normal dele é R$599,99. Solado é wave e o cabedal, bem respirável.

Olympikus Pride 2 – feminino – só não tem número 36 – R$ 179,90. Adoro este modelo, uso direto no dia a dia para treinar, leve, estável e confortável – melhor custo-benefício. Preço normal é R$ 249,90

VESTUÁRIO

Authen – Bermuda Signature Endurance – R$ 97,44 – Esta marca é especializada em vestuário esportivo para a mulher brasileira. As peças são ótimas, recheadas de bolsos, e duram muito. Esta é de compressão e está com 35% de desconto e é uma peça da linha Marathon Cycle, os leitores do blog, nas comprar acima de R$ 199 tem frete grátis – basta usar o cupom SILVIAMARATHONC

Under Armour Top Balance Eclipse High – R$ 99,90 – Top com recorte nadador se ajusta super bem ao corpo e está com 50% de desconto! Só tem na cor preta.

CORRIDAS VIRTUAIS

Turma da Vila do Chaves – está com 20% de desconto – kits a partir de R$ 19,92 – tem camiseta do Quico, da Dona Florinda, do Professor Girafales e do Nhonho para escolher, quem adquire os quatro ganha um porta medalhas do Chaves.

Corrida Arrastão MPR Pela Cidadania – evento beneficente que arca com 15% dos gastos totais da ONG Arrastão que auxilia as famílias mais vulnerais das comunidades do Campo Limpo, na zona sul paulistana. A inscrição está por R$ 89,90, com o frete incluso.

SMARTWATCH

Polar – Se estiver na hora de trocar seu relógio esportivo aproveite. Descontos de até R$ 500. Vamos a eles: Grit X (todas as cores) por R$ 3.459,00; VTG M (todas as cores) por R$ 1.999,00; Ignite BLK (só o preto) por R$ 1.799,00; e M430 por R$ 1.499,00.