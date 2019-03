A corrida de rua proporciona felicidade, indica pesquisa

Estudo foi realizado pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Strava Brasil, nos meses de outubro e novembro de 2018 e teve 1.154 respostas. #pesquisa #corridaderua #felicidade #BlogCorridaParaTodos

O questionário foi aplicado aos usuários do Strava, que tem mais de 5 milhões de usuários brasileiros, marca atingida no início de março. Vamos aos resultados: 92% dos corredores afirmaram se sentir bem depois de correr; 90% declararam que correr ajuda a aliviar o estresse mental; 89% responderam que correr deixa o indivíduo mais feliz; 87% que as corridas ajudam a diminuir a tensão e a ansiedade; e 80% que correr traz um sentimento de autoconfiança. Esses dados podem servir de uma motivação a mais na hora de acordar cedo para treinar.

Em janeiro desse ano, essa plataforma e rede social bem popular entre ciclistas e corredores bateu um recode mensal aqui no nosso país ao computar 275 mil novos usuários. Com essa marca, o Brasil cresceu no primeiro mês do ano mais do que todos os países da plataforma. Em relação aos EUA, por exemplo, houve aumento em 75% a base de usuários em relação ao país norte-americano. A média de crescimento do Strava no Brasil, em geral é de 150 mil novos usuários por mês – quase 1 milhão de novos usuários a cada seis meses. O que indica também que mais pessoas estão praticando algum tipo de atividade física. Todos os dados foram fornecidos pela assessoria de imprensa do Strava Brasil.