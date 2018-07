A primeira corrida a gente nunca esquece

Tal pai, tal filho. Felipe de 1 ano e 4 meses não se intimidou com o público da Kids Run no último sábado, 4 de junho, em São Paulo. E mandou ver sozinho o percurso de 50 m.

O pai, Rodrigo Bicudo, 36 anos, é macaco velho do asfalto. O bichinho da corrida o picou aos 13 anos. “Era federado do basquete e sempre corria nos treinos”, conta. Cinco anos depois foi servir o Exército e adorava correr de coturno e fuzil com os colegas de pelotão entoando melodias. Aos 20 anos se arriscou na primeira maratona: “Via o pessoal com mais de 70 anos completando maratonas e achei que seria mais fácil, quebrei no km 33 na Maratona de São Paulo”, confessa.

O caminho natural foi prestar Educação Física e se tornar personal trainer e coach de corrida. Sua base é na Moóca, na zona leste paulistana. Não ele não conheceu a esposa Priscila na corrida. Quase isso. Foi num casamento de um amigo, também formado em Educação Física. Na época, ele organiza equipe para operar nas chegadas das corridas da Corpore. Mesmo com um cachê nada atrativo, Priscila se candidatava a ir nas corridas. “Chegávamos as 5 horas da manhã e ficávamos até o final”, lembra o personal da Academia Acqua Vip.

Na segunda tentativa para completar a maratona, treinou direitinho, com planilha individualizada, coach e nutricionista. Completou a primeira maratona há dez anos – a de São Paulo novamente. Priscila resolveu encarar os 10km para largarem juntos e fotografar o marido papa-léguas. Rodrigo completou mais quatro 42km. Priscila parou por aí.

Mas como a corrida infantil foi para na vida do Felipe, que nem havia nascido ainda? Rodrigo Bicudo foi escalado para coordenar as corridas infantis da Corpore. No início achou que não daria conta, mas nadou de braçada. Tempos depois, já ganhando mais, abdicou da carreira de organizador de corridas. Mas essa foi a razão, que quando viu na internet: “Últimas vagas da Kids Run” ligou imediatamente pra a mulher e pediu para inscrever o Felipe, que há pouco tempo só engatinhava.

Felipe saiu na terceira bateria e viu como era o esquema. Crianças correndo de mãos dadas com os papais e mamães. Na largada, Rodrigo reparou que o novo canela fina do pedaço estava encantado com as bexigas coloridas na linha de chegada. Quando foi dada a largada, o pai disse: “Felipe olhas as bexigas, vá correndo pegá-las.” Foi o que o lindo bebezão fez. A plateia começou a aplaudir e gritar o nome dele, que estava escrito no peitoral. Ele foi bem 25 metros, mas com esse sucesso todo esqueceu das bexigas e começou a correr do lado errado, quase perdendo a liderança. O pai saiu correndo, colocou o na direção certa. Felipe lembrou do seu objetivo e cruzou a linha de chegada em grande estilo!!! Parabéns Felipe #keepingrunning Por que o pai fez isso? “A iniciação no esporte é muito importante para todas as crianças, os pais e mães têm que ser o espelho de qualidade de vida!” É isso aí Rodrigo Bicudo!! #corridaparatodos

Confira abaixo os vídeos da chegada e da medalha – arquivo pessoal/Rodrigo Bicudo

