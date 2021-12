A volta da 10k Tribuna de Santos tem dobradinha brasileira

Histórica, esta é uma definição para a 35ª 10Km Tribuna FM-Unilus. A corrida é a mais popular da Baixada Santista e a mais importante 10k do Brasil. Já venceram por lá Ronaldo da Costa, Marilson dos Santos, Vanderlei Cordeiro de Lima e uma dezena de africanos. O circuito, a beira mar, é bem rápido. Era para ela ter sido realizada em maio de 2020, foi uma das corridas a serem suspensa por conta da pandemia do coronavírus, e finalmente foi realizada neste domingo, 5 de dezembro, com dobradinha brasileira no pódio, fato que não ocorria desde 2003, com Wendell Souza e Francieane dos Santos Moura. A corredora amadora Vivi Jorge, editora de Arte do Estadão, foi a representante do Blog Corrida para Todos. Ela passou por artroscopia recentemente e finalizou a prova em 1:04:55, confira abaixo o depoimento.

Oito mil, setecentos e sessenta e duas pessoas se inscreveram na corrida, que teve a primeira largada às 7h30, no centro de Santos, rumo ao Gonzaga. E deu Brasil no degrau mais alto do pódio: Wendell Souza (29:04) e Francieane dos Santos Moura (33:49). Tempos bem longe dos recordes da prova, que são do ugandense Maxwell Kortek Rotich (27:22- 2018) e da queniana Paskalia Chepkorir Kipkoech (30:57 – 2012).

Na disputa pela vitória, dessa vez os quenianos venceram. No masculino Bernard Chumba foi só o décimo colocado, enquanto entre as mulheres Vivian Kiplaglat foi a terceira. Desde 2007, pelo menos um atleta do continente africano vencia. A última vitória dupla do Brasil aconteceu em 2003, com Marilson Gomes dos Santos e Ednalva Lauriano, a Pretinha. Já a conquista mais recente do Brasil foi com Tatiele Roberta de Carvalho, em 2017, tendo um queniano vencedor entre os homens.

Nesta edição, foi diferente. O Brasil brilhou do início ao fim. Entre os homens, Wendell ditou o ritmo. O atual vice-campeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 5 mil e 10 mil metros cruzou a linha de chegada com 29min04s, faturando R$ 3 mil de premiação.

O próprio Marilson esteve de volta a Santos, desta vez para prestigiar a disputa e torcer por Wendell. “É a prova que mais tenho carinho no Brasil, que mais vezes eu ganhei. Muito legal estar vendo essa retomada das corridas. É um prazer muito grande ver as pessoas se reunirem para correr aqui em santos. Estou muito feliz com o Wendell, estava torcendo por ele, por ser treinado pelo Adauto também”, falou. “A saudade bateu hoje, mas no meu tempo eu aproveitei bem”, brincou. O treinador mais vitorioso na prova santista, Adauto, também comemorou a nova conquista. “Tenho um carinho muito especial pela prova, afinal de contas participei como atleta no final da década de 80. É uma corrida rápida, bem-organizada, sempre esperamos boas marcas e ainda sou agraciado com as vitórias”, ressaltou Adauto Domingues.

Os melhores santistas na prova foram Maurício Santana Evangelista, na 23ª colocação no masculino, com 33min48s, e Angelina Rafael, em 14º lugar entre as mulheres, com 40min30s. Já na disputa dos cadeirantes, a paralímpica Vanessa Cristina de Souza faturou o tetracampeonato para Santos, enquanto no masculino vitória de Rogério Costa Lima. Clique aqui para conferir os resultados:

Depoimento de Vivi Jorge

“Desde a chegada, no dia anterior, já era possível sentir a vibração da cidade e da população com a corrida. Um clima de festa pairava no ar em Santos. No domingo de manhã, ao chegar ao centro, próximo da largada, uma mistura de sensações: foi muito bonito ver aquele mar de camisetas verde limão e fazer parte dele. Também pintou a emoção de participar de uma corrida tão tradicional e o frio na barriga por não correr uma prova oficial, desde janeiro de 2020.

A largada, aconteceu em ondas, e isso evitou grandes aglomerações nesse momento. O percurso de ruas largas e planas é perfeito para quem pretende bater seu recorde pessoal. Além disso, o clima ameno do dia favoreceu muito os atletas.

Não havia muito público pelas ruas centrais, por cuidados sanitários, mas os moradores animavam e incentivavam os corredores o tempo todo, até churrasco me ofereceram no caminho! E, nos últimos 2 quilômetros, que seguem pela orla até a praia do Gonzaga, o trecho mais bonito da prova, já tem mais espectadores pela rua e aí a corrida vira festa de verdade.

Pra mim, participar dessa prova foi um momento de superação, pois passei por uma artroscopia no joelho e cheguei a duvidar de que voltaria a correr. E depois de tempos tão difíceis, foi emocionante participar de uma corrida tão bonita, uma verdadeira celebração da vida.”

PÓDIO – 10K TRIBUNA DE SANTOS – 2021

FEMININO

FRANCIANE DOS SANTOS MOURA – 33:49 GRAZIELE ZARRI – 34:00 VIVIAN JEFTANUI KIPLAGLATI – 34:35 JESSICA LADEIRA SOARES 34:50 SIMONE PONTE FERRAZ 34:51

MASCULINO