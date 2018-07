Abertas as inscrições para Maratona do Rio 2018

Quem não conseguiu se inscrever para a maratona deste ano, que rola no domingo, já pode se inscrever para a do ano que vem. Confira esta e outras dicas abaixo.

Rio

As inscrições online para 16ª edição da Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro abriram hoje às 15 horas. A disputa acontecerá no dia 3 de junho de 2018. O valor do primeiro lote da Maratona (42km) custa R$ 150. E há também o kit Elite Vip, com largada e kit diferenciados, a R$ 290.

Circuito Popular em Anápolis (GO)

Abrem amanhã (16/6) as inscrições online para a corrida de 5km em Anápolis. A corrida gratuita, mas cada atleta tem que levar um quilo de alimento não perecível. Idade mínima de 9 anos. A prova é dia 25 de junho com largada às 8h. Há premiação em dinheiro: R$ 450 (primeiro lugar geral masculino e feminino), R$ 350 (segundo lugar geral masculino e feminino), R$ 250 (terceiro lugar geral masculino e feminino); e também por faixa etária os três primeiros colocados masculino e feminino (R$70, R$50 e R$30). Bem que o circuito popular de São Paulo poderia ser assim.

Corrida do Fogo em Campina Grande

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) abriu inscrições para a 13ª Corrida do Fogo, marcada 2 de julho, em Campina Grande. Inscrições online a R$ 50 mais 2kg de alimentos não perecíveis. Idade mínima é de 15 anos.

Corrida para Cosplays

Dia 25 de junho no Ibira uma legião de personagens das HQs e séries de TV vai correr e caminhar. Eles vão participar da Corrida e Caminhada Greenk Cosplay Run & Parade, de 3 km (corrida e caminhada) e 10 km. Largada na Assembleia. Inscrições encerradas mas vale a pena dar uma conferida de perto.

Corrida feminina em Itajaí

É o Circuito Brisas que vai rolar em 25 de junho, na Praia Brava, em Itajaí (SC). O evento é exclusivo para o público feminino, com percursos de 5k e 10k. A largada acontece às 8h, da Av. José Medeiros Vieira, 1876. As inscrições estão abertas no site até amanhã a e R$ 90.

XTerra no Espírito Santo

Depois de passar por Minas Gerais, São Paulo e Bahia, o XTERRA Brazil segue viajando ao redor do país levando o que há de melhor nos esportes off-road. Com muitas novidades para a temporada 2017, o evento vem explorando lugares paradisíacos e proporcionando aos seus competidores oportunidades únicas. Entre os dias 26 e 27 de agosto, o destino será a região de Pedra Azul, no Espírito Santo, onde será realizada a etapa Rota Imperial. Inscrições online

Corridas adiadas

Fique de olho. A etapa de Santo André da Corrida Kolbiana, que seria noturna em 1º de julho, será na manhã de 3 de setembro. A etapa de São Paulo do Circuito Fair Play de corridas pela Vida, foi marcada para 15 de novembro de 2016, adiada para 12 de março de 2017, para 11 de junho e para 25 de junho, na Cidade Universitária. Organização é da Sports Marketing Esportivo. E a UP Night Run, que seria realizada em 20 de maio no centro histórico da cidade de São Paulo foi transferida para 24 de junho, largada no Vale do Anhangabaú. Neste caso a mudança foi a pedido da Prefeitura de SP por conta da Virada Cultural. A organização é da Norte Marketing Esportivo.

Fortalecimento com Gyrokinesis

A fisioterapeuta Roberta Quinn realiza sessão de Gyrokinesis no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Os exercícios são uma combinação dos princípios do yoga, natação, Thai chi chuan e dança e são feitos com a pessoa sentada em banquinhos, no piso e também em pé. O ponto de encontro é na Rua Lima de Barros às 9h15. Inscrições a R$ 45, informações studiorobertaquinn@gmail.com ou pelo WhatsApp (11) 98347-9398.

Running School

Uma escola de corrida, totalmente gratuita, e com profissionais preparados para ajudar quem curte a modalidade a correr de forma correta, melhorando a saúde e o bem-estar. Essa é a proposta da “361° Running School”, projeto que teve início no Rio de Janeiro e agora chega a Curitiba – e vai contemplar ainda outras três cidades nesta primeira fase. A marca 361° começou a ser conhecida pelos brasileiros durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 – foi apoiadora oficial da competição. São treinos semanais. A iniciativa, que já contempla Curitiba – importante praça comercial da marca – e o Rio de Janeiro, vai se estender também a Porto Alegre e São Paulo. A quinta praça do projeto será em Santa Catarina – a cidade ainda está sendo definida. Clique aqui para ler o regulamento.

Na prateleira

Três novos Nike estão chegando às lojas: Zoom Pegasus 34 (R$500) , Vaporfly 4% (R$1.200) e Zoom Fly (R$600). “Ao desenvolver o Nike Air Zoom Pegasus 34, tivemos o benefício de receber contribuições dos três atletas do projeto Breaking2, e isso nos ajudou a focar nos ajustes e na evolução desse legendário tênis, para que conseguíssemos proporcionar um ajuste firme, sensação de rapidez e amortecimento com ótima resposta que ajuda a manter o ritmo e o foco na velocidade”, explica Nathalia Tercero, diretora de Running da Nike do Brasil. O Nike Zoom Fly aplica os princípios revolucionários do Nike Zoom Vaporfly Elite – calçado usado pelos atletas de elite na tentativa do Breaking 2. A espuma Lunarlon extremamente leve, macia e resistente cria uma experiência de absorção suave de impacto, enquanto a placa de carbono injetada no comprimento total da entressola aumenta a responsividade de cada passada. O cabedal é em Flymesh com presença da tecnologia Flywire no médio pé para um suporte leve. Introduzida no Nike Zoom Vaporfly Elite, o sistema de amortecimento Nike ZoomX redefine a aparência, a sensação, e o desempenho de velocidade neste modelo. E quando combinada com uma placa de carbono, o sistema de amortecimento Nike ZoomX oferece uma tecnologia inovadora para amortecimento responsivo, projetado para maximizar a velocidade e proporcionar maior retorno de energia.