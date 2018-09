Abriram as inscrições para o sorteio da Mizuno UpHill Marathon 2019

A 7ª edição da maratona, realizada na Serra do Rio do Rastro (SC), acontecerá em 7 de setembro de 2019. #maratona #BlogCorridaParaTodos

A prova é disputada em três distâncias: 42K, 25K e Desafio Samurai 67K (atletas que participam dos dois percursos) e conta com o Permit Nível Prata, oficializado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), exigindo uma série de requisitos, inclusive teste anti-doping para os primeiros colocados. A corrida deste ano acontece amanhã – 1º de setembro.

Para garantir acesso Única maratona de subida do Brasil, os participantes devem entrar no processo de sorteio de vagas, seguindo o padrão de grandes eventos esportivos internacionais. As pré-inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://uphillmarathon.com.br pelo valor de R$ 25 até 16 de outubro de 2018 ou atingir 10 mil pré-inscritos. O valor da inscrição, pós sorteio, é R$ 290.

“Nossa ideia é crescer o evento para o próximo ano, possibilitando que mais pessoas possam realizar o sonho de correr a Uphill”, diz Eduardo Oliveira, gerente de marketing esportivo da Mizuno – marca idealizadora e mantenedora do projeto.

As vagas costumam evaporar. Na edição 2017/2018 foram disponibilizadas cerca de 7.000 pré-inscrições – e é esperado um novo recorde na procura. Parte do valor (são descontados impostos e taxas) das pré-inscrições dos atletas e das vagas de caridade é destinada para ONGs que têm como objetivo organizar e divulgar o turismo na região da Serra do Rio do Rastro.

Este ano o total arrecadado foi de R$ 119.166,74 (descontados impostos e taxas). A somatória é resultado das doações de R$ 91.526,61 de cada uma das 6.441 pré-inscrições e das quantias arrecadadas com as 50 vagas de caridade dos 42km (R$ 19.709,63) e as 25 vagas de caridade dos 25km (R$ 7.930,50).

MIZUNO UPHILL 2019

Pré-inscrição

R$ 25

Até 16 de outubro de 2018 ou limite de 10 mil pessoas