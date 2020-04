Achatando a curva da barriga

Tá difícil para todo mundo e muita gente tá descontando a ansiedade do período da quarentena na comida. Ontem mesmo, mandei ver em um pacote inteiro de um biscoito português, que amo, assistindo “Os Miseráveis” no Netflix. Hoje, o jeito vai ser pular mais tempo de corda no quintal de casa e fechar a boca. Pensando nesse tipo de comportamento, e nas trinta mil pessoas que se inscreveram na Maratona do Rio, que foi transferida para 12 de outubro, os organizadores começaram uma extensa programação de “lives” no perfil oficial da prova Instagram (@maratonadoriooficial). A desta quinta-feira, 9 de abril, tem o sugestivo tema: “Alimentação no período de quarentena: Vontade x Escolhas”. #vivaasuamaratona #blogcorridaparatodos

Às 17h, a nutricionista Roberta Lima e a psicóloga Vanessa Protasio vão dar preciosas dicas para que todos consigam achatar a curva da barriga, já que a do coronavírus segue crescendo diariamente. A live ficará disponível 24 horas. Roberta destaca que neste período de mudanças da rotina, é essencial fazer adaptações no planejamento alimentar. De cara, ficamos diante de dois problemas: a redução da intensidade da atividade física e o aumento do tempo ocioso em casa, o que nos leva a gastar menos calorias e consumir mais. Me identifiquei…

Roberta já integrou a delegação nos Jogos Olímpicos de Pequim, de Londres e do Rio. Além disso, é nutricionista da seleção brasileira de judô. E Vanessa Protássio corre maratonas há 38 anos! A psicologa é coach de vários atletas, oferecendo uma atividade complementar e fundamental para o desenvolvimento completo de suas competências pessoais e esportivas.

Segundo a Dream Factory, que organiza a prova, a proposta da live é convidar os seguidores para refletirem sobre o que estão ingerindo neste momento em que a maioria está se exercitando menos. Para deixar a conversa ainda mais dinâmica, os seguidores podem postar suas dúvidas e sugerir pautas para serem trabalhadas diariamente pelos especialistas e embaixadores da prova. Roberta e Vanessa fazem parte do time de especialistas da Maratona do Rio, que é composto por André Leta e Ademir Paulino (educadores físicos), Sérgio Maurício (ortopedista), Fabiula Schwartz (cardiologista) e Nanci Roff (fisioterapeuta).

A próxima live acaba de ser marcada: