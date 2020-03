Adiadas as maratonas de Porto Alegre e Brasília

A pandemia do coronavírus vai embolar o meio de campo das maratonas brasileiras no segundo semestre. Haja pernas e muito fôlego. A Organização da Maratona Internacional de Porto Alegre, que é muito procurada para conseguir o índice para Boston, informa que a prova será realizada em 8 de novembro. E a de Brasília será em 27 de setembro. Só faltam adiarem a do Rio de Janeiro, que é com o maior número de inscritos – cerca de 30 mil pessoas – que continua mantida para 14 de junho. #corridaderua #coronavírus #maratonas

No entanto, segundo o canal Corrida no Ar, é certo que a Maratona do Rio será adiada e especulam que a nova data seria 11 e 12 de outubro. Contata, a organização não nos respondeu.

Organizada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), as inscrições para a 37ª Maratona de Porto Alegre seguem abertas até 10 de setembro e são 15 mil vagas. A largada será às 6h no Barra Shopping Sul. Além dos 42km há opções de meia maratona e 8,5km. Será a primeira vez que a New Balance patrocina esta tradicional corrida, o que significa que há muita chance da prova ter um belo upgrade. Nos anos anteriores aconteceram problemas nas cronometragens, que acabaram interferindo nas premiações das categorias por idade, e também na hidratação. Inicialmente a corrida seria dia 31 de maio. A Corpa garante que essas incorreções não vão mais ocorrer, que a hidratação será a cada 2km mais isotônico a cada 5km. Para a nova data, todos os inscritos estão confirmados automaticamente. Entramos em contato com a organização para obter informações sobre o reembolso. O mesmo deve ser solicitado pelo e-mail corpa@corpa.esp.br , com todas as informações da compra. Asseguram, que todas as mensagens serão respondidas, uma a uma. Aqui o link do site: https://www.maratonadeportoalegre.com.br/

Já a Maratona Monumental de Brasília, prevista para 19 de abril, foi transferiu a corrida de 19 de abril para 27 de setembro. Também garantem que todos os já inscritos estão automaticamente confirmados e quem necessitar o reembolso, devem aguardar as informações que serão postadas no perfil oficial da corrida no Instagram @maratonamonumentaldebrasília – ou encaminhar e-mail para maratonamonumentaldebrasilia@gmail.com Esclarecem que assim que a Ticket Agora, tiqueteria responsável pelas vendas, informar o procedimento do reembolso vão informar todos os detalhes. Contatos da Ticket Agora: (11) 3588-0326 e sac@ticketagora.com.br Aqui o link do site: https://www.maratonamonumentalbsb.com.br/