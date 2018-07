Adidas homenageia treinador brasileiro

Marcos Paulo Reis ganhou uma edição especial do tênis de corrida de rua SuperNova nas cores da assessoria esportiva batizada com as iniciais dele, amarelo e preto. É a primeira collab da marca alemã celebrando um treinador de corrida de rua brasileiro. #corridaderua #blogcorridaparatodos #tênis #adidasbrasil #adidasrunning

São apenas 1.500 unidades a R$599,99. O lançamento foi na loja adidas do Shopping Eldorado, na capital paulista, no último sábado, com a participação de várias alunos, jornalistas e youtubers da corrida de rua. Marcos Paulo se emocionou muito. “É uma coisa muito boa, já fui para três panamericanos, duas olimpíadas, tenho um neto lindo, uma família maravilha, e essa homenagem para mim é como se fosse um prêmio. A corrida de rua é o esporte que mais praticado no mundo e uma marca faz um tênis de uma assessoria de corrida de rua. É inacreditável, fabuloso. Tomara que todo mundo use, e compre, o tênis é muito bom. Pensamos num modelo que atendesse à maioria dos corredores. E tem outra coisa, tem muita gente que vai guardar esse tênis de lembrança, que vai marcar a história deles que são alunos da MPR”, contou emocionado o treinador.

A MPR existe há 25 anos, Marcos Paulo Reis veio do triatlo, foi treinador da seleção brasileira dessa modalidade. É referência em corrida de rua em todo o Brasil, e o uniforme amarelão é visto em tod país. Há 12 anos tem um contrato com a adidas, fornecedora esportiva da MPR. Mas com a venda desse modelo, a MPR não vai ter nenhum retorno financeiro. “A adidas teve a ideia há dois anos, me procurou há oito meses, fizeram quatro protótipos e aprovamos o último, a coisa acalmou e ninguém mas falou sobre isso. Na semana passada fui para Nova York acompanhar alguns alunos na maratona, me chamaram para um evento e Kipsang (fundista queniano, ex-detentor do recorde da maratona – 02:03:23) e entregou o tênis”, explicou Marcos Paulo, não contendo a emoção no evento de sábado.

Além do fundador, são sócios da MPR os educadores físicos: Cesar Oliveira, Emerson Gomes e Fabio Rosa. “Essa é a primeira vez que um brasileiro assina um produto de performance da adidas. Isso não existe nem no futebol, nem no basquete, nem no vôlei. É um orgulho muito grande para mim, saber que isso aconteceu com alguém ligado à corrida. Isso mostra a força desse esporte no nosso país”, afirma Vitor Rigobello, head de Running da adidas Brasil.

Com o famoso logotipo da MPR na língua do calçado e em um padrão listrado de amarelo e preto, o Supernova MPR traz cabedal em mesh com painéis sem costura que oferece ventilação e conforto. Placas de TPU na entressola garantem suporte e se unem a tecnologia BOOST™, que oferece um amortecimento responsivo, liberando energia a cada passo. O contraforte FITCOUNTER em amarelo é moldado para um ajuste natural que permite excelente movimentação do tendão de Aquiles, enquanto o TORSION® SYSTEM entre o calcanhar e a ponta do pé oferece uma corrida estável. O solado de borracha STRETCHWEB se flexiona sob os pés para uma corrida energizada que se soma a borracha Continental™ para aderência extraordinária sob condições úmidas e secas.

Confira abaixo o vídeo do lançamento