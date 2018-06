Adidas investe em treinões gratuitos no Rio

A partir de abril, o adidas Runners, projeto de grupos de corrida de rua da adidas, chega oficialmente ao Rio de Janeiro. #BlogCorridaParaTodos #treinosgratuitos #adidasrunners #boracorrerRJ

Desde agosto do ano passado a marca alemã organiza os treinos em São Paulo, são nove grupos e tem como objetivo estimular a corrida de rua por meio de de treinos gratuitos abertos ao público. No Rio de Janeiro, adidas Runners contará inicialmente com quatro grupos que atuarão em diferentes pontos de corrida da cidade. O projeto será liderado pelos capitães Van Fonseca, corredora e apresentadora do canal Tênis de Bolsa no YouTube, e Marcello Paiva, educador físico pela UFRJ e personal trainer nas melhores academias da cidade há mais de 15 anos.

“Na adidas, acreditamos que podemos mudar a vida das pessoas através do esporte. São muitos os casos de pessoas sedentárias que hoje praticam a corrida graças aos grupos adidas Runners. O Rio de Janeiro é uma cidade que respira esporte, principalmente a corrida de rua e esse é um dos motivos pelos quais acreditamos que a cidade não poderia ficar de fora dessa iniciativa.”, declarou a gerente de comunidades da adidas no Brasil, Marina Bastidas. O Rio é a sexta cidade da América do Sul a receber a iniciativa global de adidas e o projeto já está em pleno vapor em 30 cidades ao redor do mundo.

adidas Runners Rio:

Equipe Marcio Puga: Marcio possui mais de 40 maratonas no currículo e promete compartilhar sua experiência na modalidade com os corredores de sua equipe.

30tododia: o portal de saúde e bem-estar idealizado pelo professor de educação física Marcello Paiva irá propor corridas desafiadoras no combate ao sedentarismo. O treinador Marcelinho Tavares irá liderar os treinos e inspirar outros iniciantes com sua história de superação da diabetes através da corrida.

Vida corrida: a dupla dinâmica formada pelas influenciadoras digitais Jessica Acocella e Julia Sette promete conciliar os treinos com a rotina de trabalho e vida social. As duas, que correram a Maratona de Chicago juntas em 2016, propõe práticas animadas, unindo performance e diversão.

Correndo pelo Rio: idealizado pelo atleta amador Paulo Santos, o Correndo pelo Rio começou com a intenção de compartilhar treinos, dicas e provas de corrida na cena carioca. A paixão pela modalidade era tanta que o projeto virou um grupo com treinos semanais

Como participar:

Todos os treinos são gratuitos e contam com hidratação e orientação de treinadores especializados em força e corrida, além de planos de treino personalizados e experiências únicas. Para participar, basta acessar o site do adidas Runners (adidas.com.br/adidasRunners), fazer um rápido cadastro pelo Facebook ou e-mail e inscrever-se no treino que mais se encaixa com a sua agenda.