Adidas promove desafio virtual em sete países da América Latina

Entre 13 e 22 de novembro, corredores de 7 dos 20 países da América Latina podem participar, gratuitamente, do desafio virtual proposto pela adidas: LATIN@S READY TO RUN. Para participar, basta baixar o app adidas Running . A ideia é somar 500 mil quilômetros e garantir a doação de 500 artigos esportivos ou pares de tênis para a nova geração de atletas de cada país participante.

Os países participantes são Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Panamá e Peru. O app adidas Runners também é compatível com os principais relógios inteligentes e apps como Garmin, Polar, Suunto, Zwift, Apple Watch/Apple Saúde e Google Fit. Antes de começar a correr pesquise no app o desafio Latin@s Ready to Run, disponível na área de comunidades, e se cadastre. Depois é só ligar o app e correr com ele, ou com seu smart watch. Todo quilômetro conta. No Instagram, se desejar, poste as fotos da sua corrida com a hashtag #READYFORSPORT e marque @adidasbrasil

