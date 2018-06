Africanos batem recorde do Circuito Caixa Salvador

O queniano Paul Kipkemoi Kipkorir e a etíope Meseret Gezahegn Merine cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar nos 10K da corrida de rua disputada neste domingo (10), nas ruas da capital baiana. #BlogCorridaParaTodos #corridaderua

A dupla da equipe Luasa Sports Caixa, treinada pelo brasileiro Luiz Antônio dos Santos, ainda bateu o recorde da prova na capital baiana. Kipkorir marcou 29min43 e baixou a própria marca, que era de 30min21, enquanto Meseret terminou em 35min08, superando o tempo de Joziane da Silva Cardoso, que era de 35min52. Haja fôlego.

Os melhores brasileiros dessa corrida foram Ubiratan José dos Santos (São José Agro) e Simone Ponte Ferraz (Corville/SPF Running). Ambos cruzaram a linha de chegada em segundo lugar nos 10km, com 30min39 no masculino e 36min12 no feminino. “Quero agradecer a Deus pelo resultado e ao professor Daniel. É uma honra disputar o Circuito CAIXA . Eu ia disputar a Maratona de Porto Alegre, mas decidi mudar para a prova aqui na Bahia e estou muito feliz pela escolha que fiz. Foi uma prova difícil. Fiquei atrás na largada, mas consegui buscar a partir do km 3. E apesar de o queniano abrir, conseguiu manter a vice-liderança até o final”, afirmou Ubiratan, que completou em 30min39.

A etapa baiana do Circuito, que completa 15 anos em 2018, recebeu milhares de atletas amadores nas ruas de Salvador para as distâncias de 10km e 5km, além de provas em duplas e caminhada. “É uma felicidade ver o enorme número de pessoas praticando atividade física. Seja correndo, caminhando, buscando performance ou qualidade de vida, o importante é que o Circuito CAIXA mantém a tradição de levar esporte aos brasileiros de diferentes partes do país”, atesta Hélio Takai, diretor da HT Sports, responsável pela organização do evento, que já teve etapas em Belo Horizonte e Uberlândia.

Herói do atletismo – As atividades da etapa de Salvador do Circuito CAIXA contaram com a presença da medalhista olímpica Rosemar Coelho. Bronze no revezamento 4x100m nos Jogos Pequim/2008, ela se encontrou com alunos da Escola Parque Salvador para uma palestra, interagiu com os fãs na entrega dos kits na loja Centauro, além de dar a largada na prova deste domingo. A ex-velocista, integrante do programa Heróis do Atletismo CAIXA, adorou a experiência. “Tivemos uma linda etapa do Circuito CAIXA em Salvador. Estou muito feliz por ter participado. E ano que vem tem mais corrida na capital baiana”, disse.



Pegada do Bem – A etapa de Salvador também contou com a campanha Pegada do Bem, que arrecadou dezenas de pares de tênis, que foram encaminhados para entidades assistenciais da capital baiana. A ideia é incentivar a prática do atletismo em regiões de maior vulnerabilidade, reforçar ações já existentes nesse sentido e ainda impulsionar a descoberta de novos talentos.

O Circuito CAIXA é uma realização da HT Sports, com patrocínio da CAIXA Econômica Federal e co-patrocínio da Centauro, com apoio do Governo Federal, Indaiá e Nutry. A etapa de Salvador tem supervisão técnica da Federação Baiana de Atletismo.

Resultados



Masculino

1) Paul Kipkemoi Kipkorir (Luasa Sports Caixa) – 29min43

2) Ubiratan José dos Santos (São José Agro) – 30min39

3) José Nilson de Jesus (MBSports) – 31min10

4) Adriano de Oliveira Silva – 31min17

5) Hélio Cássio Bispo dos Reis (Fantasma) – 32min04

Feminino

1) Meseret Gezahegn Merine (Luasa Sports Caixa) – 25min08

2) Simone Ponte Ferraz (Corville/SPF Running) – 36min12

3) Marily dos Santos (Mizuno / Multsport) – 37min23

4) Helena Pereira Anunciação (Governador Valadares – 37min40)

5) Edielza Alves dos Santos Guimarães – 38min06