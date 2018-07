Africanos são favoritos na 20ª Meia Maratona do Rio

Confira entrevista com o treinador Coquinho, responsável por time de feras da Fila.

Para começar o horário de verão com o pé direito neste domingo (16/10), corredores amadores de todo o Brasil vão participar da Meia Maratona do Rio de Janeiro, evento organizado há 20 anos pela Yescom. A largada será na Praia de São Conrado, a partir das 8h15, com chegada no Aterro do Flamengo. Os atletas africanos venceram as sete últimas etapas e também detêm os recordes: o queniano Geoffrey Mutai ( 59:57 – 2013) e a queniana Paskalia Chepkorir (01:07:17s – 2012).

Entre os favoritos está o time de atletas patrocinados pela Fila, que é treinado pelo brasileiro Moacir Marconi (Coquinho). São eles: Willian Kibor (queniano acostumado a correr no Rio). Daniel Kiprotich (queniano) e o etíope Dawit Fikadu Admasu (campeão da São Silvestre em 2014). E as quenianas Alice Cherotich Serser Milgo e Leah Jerotich. Além da elite, a marca italiana convidou 20 influenciadores – 10 de São Paulo e 10 do Rio de Janeiro, para participar da ativação denominada #FilaRio21k. A ação foi iniciada pela marca em agosto e mostrou toda a preparação deles. #corridaparatodos

Com vocês, Coquinho:

Como foram os treinos para a Meia do Rio?

R: O time está se preparando há um bom tempo, se dedicando com força para chegar bem na prova e conquistar boas colocações.

Quem são os favoritos para vencer no masculino me no feminino?

R: Na minha equipe o nome mais forte no feminino é a Leah, já no masculino vamos ter uma novidade que é a chegada do Faraja. Eles são atletas fortes e estão bem preparados.

Como trabalha a respiração dos atletas nos treinos?

R: A respiração é algo que deve ser trabalhado com iniciantes em corrida, para conseguirem desempenhar uma melhor performance ao longo do tempo. O atleta de elite domina bem a respiração e conduz durante a prova de acordo com ritmo imposto.

Como será a hidratação deles durante a Meia?

R: Depois dos primeiros 5km eles começam a beber um pouco de água e também jogam na cabeça para refrescar. Seguem assim até o final da prova, repetindo a cada 2km.

Onde vai ficar durante a corrida, em qual km?

R: Acompanho a largada e logo após vou para linha de chegada aguardar os atletas. Acompanhamos todo o trajeto pela televisão, torcendo muito.

Qual calçado eles vão usar?

R: Os atletas usarão o tênis de running performance KR3 – Kenya Racer 3, tênis oficial da prova e um dos modelos mais leves do mercado, que proporciona conforto e ventilação. O calçado venceu dois prêmios neste mês de outubro: Melhor Compra (da revista Contra Relógio) e Melhor Custo Benefício (da revista Go Outside).