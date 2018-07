Ajude o Graacc a vencer o câncer infantil

Se inscreva na corrida de rua desta entidade e seja o herói de uma das crianças que são atendidas no hospital de oncologia pediátrica mantido por eles na capital paulista ou, se não pude ir, faça sua doação no site. #combateaocâncer #BlogCorridaParaTodos #corridabeneficente

A corrida está marcada para domingo, 13 de maio, na região do Parque do Ibirapuera, com largada às 7h. Quem organiza a prova é a Iguana, uma das melhores empresas do setor. Haverá caminhada de 3K e corridas de 5K e 10K. O valor arrecadado com as inscrições será destinado ao tratamento das crianças e adolescentes com câncer atendidos no hospital do Graacc, que tive oportunidade de visitar no ano passado e atesto a excelência.

Os percursos são aferidos por medidor credenciado junto a Confederação Brasileira de Atletismo. Há quatro tipos de kit. Individual (R$100), Individual Corra Por Mim (R$130), Família (R$150) e Família Corra Por Mim (R$180). Todos os kits contemplam camiseta, número de peito e medalha de participação. O tipo “Família” contempla duas inscrições, uma adulta e uma infantil. E o “Corra por Mim” vem com peitoral diferenciado, com o rosto da criança que você está ajudando.

A caminhada não terá tempo aferido nem classificação e podem participar menores acompanhados dos pais. Nas corridas, podem participar menores a partir de 14 anos no trajeto de 5K, desde que autorizados pelos pais comprovado por autorização com firma reconhecida. E a partir dos 16, na de 10K, com a mesma exigência legal. Esta é a regra definida pela IAAF (federação internacional de atletismo). Não há premiação em dinheiro, mas os cinco primeiros homens das corridas e as cinco primeiras mulheres receberão troféus.

As inscrições estão abertas no site do organizador: http://loja.iguanasports.com.br/corrida-caminhada-graacc-2018#

Site do Graacc para doações: https://graacc.org.br/doar/

Confira abaixo o vídeo da prova: