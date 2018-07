Alimentação para enfrentar o Ironman

Confira o terceiro capítulo do Diário de Igor Amorelli, exclusivo para o blog, no qual o triatleta explica como é sua alimentação para se preparar para a prova mais dura do triatlo, o Campeonato Mundial do Ironman, que rola neste sábado ((14/10). A RedBull vai transmitir ao vivo em seu canal. #corrridaparatodos #ironman #triatlo

“Olá leitores do Blog Corrida Para Todos. Está chegando a hora! Pela quinta vez consecutiva, terei a honra de representar meu país no Ironman World Championship, em Kona (Havaí). Essa é a principal prova do triatlo mundial e é muito gratificante estar aqui novamente.

Chegamos faltando duas semanas para a prova e na primeira fizemos os últimos treinos mais fortes. Nos últimos dias, nós diminuímos bastante o ritmo, fizemos alguns treinos mais curtos e descansamos bastante. Além disso, seguimos com todo cuidado na alimentação. A partir de agora é seguir fazendo manutenção e deixar tudo pronto para sábado.

Nesta semana, eu continuo comendo bem, ingerindo carboidratos e evitando gordura. Eu gosto de comer mais batatas, pouca carne vermelha, enquanto opto por mais frango. Mantenho a minha hidratação com bastante atenção e, um dia antes da prova, eu como um pouco de macarrão, um pouco de batata e também o frango. Durante a prova, pretendo ingerir bastante carboidrato, gel e focar na hidratação.

O treinamento até aqui foi muito bom. Conseguimos treinar bem e estou muito feliz com a forma. O objetivo é transferir tudo que foi feito para a prova.

Ano passado, foi bem difícil e a melhor lição que tirei é a de que nunca vai ser fácil. Aliás, mesmo com toda preparação que fizemos, a certeza é de que sábado será duro. Kona é sempre difícil e você tem que lutar até o último instante.

Na hora da prova, tudo é diferente. Todos que vão largar no sábado estão bem treinados e preparados. O que eu posso dizer é que espero fazer meu melhor e aplicar tudo que treinei no dia. Se isso acontecer, vou ficar muito feliz.

Gostaria muito de agradecer a torcida de todos vocês. Essa energia é fundamental, por isso peço que continuem mandando boas vibrações. Será um dia duro, mas vamos lutar até o fim para que tudo dê certo.”

