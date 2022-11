Alter G: a esteira dos craques da bola

Tá, correr na esteira é meio entediante… Mas não na Alter G. É a esteira desenvolvida pela Nasa, que reduz o peso corporal em até 80%, e que craques do calibre de Cristiano Ronaldo tem uma dessas em casa para complementar os treinos. Os clubes também têm. Aqui no Brasil, por exemplo, foi adquirida pelo Cruzeiro e pelo Vasco. E algumas academias e Heath Clubs também oferecem, como a Care Club, onde tive o prazer de testá-la.

Você veste uma bermuda especial, tipo de Neoprene, e um fisioterapeuta o conecta à Alter G, por um sistema de zíper, para vedar totalmente equipamento. A esteira é ligada, e começa a entrar ar comprimido no equipamento, e você é erguido, fica pesando apenas 20% do seu peso. E corre assim, levinho. A sensação é ótima, e até pessoas lesionadas podem treinar nela, assim evitando perder o condicionamento e a massa magra.

Os resultados são surpreendentes. Apenas nos EUA, mais de 50 pesquisas foram realizadas comprovando o uso do equipamento. A Alter G é indicada para os mais diversos fins, como por exemplo programas de caminhada para obesos, na reabilitação de pacientes com próteses de joelho e quadril, LCA, fraturas por estresse, fraturas na tíbia, hérnia de disco, e até para algumas demências com Mal de Parkinson. Também é indicada para prevenção de lesões durante os programas de melhoria de condicionamento específico para esporte e fitness; e na recuperação muscular ativa após treinos pesados e competições.

Criada para ajudar os astronautas a não perderem massa magra e densidade óssea no espaço, um engenheiro da NASA desenvolveu Alter G para garantir que pudessem sentir o peso do corpo ao correr na esteira, utilizando uma bolsa de ar-comprimido. Depois analisaram o equipamento e descobriram que seria possível inverter os comandos para que fosse usada na Terra reduzindo o peso das pessoas, para conseguirem se exercitarem mesmo lesionadas, e assim não perder massa magra e condicionamento físico. Deu certo, e esteira foi lançada nos EUA, em 2005. “A Alter G possibilita controlar a carga sobre os membros inferiores”, destaca Ciça Martins, head de Fisioterapia da Care Club Itaim.