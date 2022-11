Altobeli da Silva e Marlei Willers vencem a Maratona de Curitiba 2022

Realizada desde 1997, a Maratona de Curitiba é tradicionalmente realizada no terceiro fim de semana de novembro. Com um percurso técnico, subidas longas e suaves, a prova percorre 22 bairros da capital paranaense e passa por alguns dos principais pontos turísticos. A Maratona de Curitiba Rumo 2022 foi realizada n0 domingo (20) e os grandes nomes foram Altobeli da Silva (2h18m13) e a paranaense Marlei Willers (2h47m58), campeões da maratona. Foi a estreia dele nos 42km. Além do primeiro lugar e dos troféus, cada campeão ganhou R$ 40 mil, a maior premiação em dinheiro pago aos vencedores de uma maratona no Brasil neste ano.

“Abri mão de muita coisa para chegar até aqui. Fiquei quase um mês treinando em Campos do Jordão (SP), longe de todos. Apesar de ser minha primeira prova na distância (42km), já são 14 anos de atletismo. Estou muito feliz com o resultado”, declarou Altobeli, instantes depois de cruzar a linha de chegada. “Quero viajar mais, treinar fora e buscar a vaga olímpica para representar o Brasil em Paris”, finalizou.

O evento teve o apoio institucional da Prefeitura de Curitiba, naming rights da Rumo Logística, patrocínios de Compass Gás e Energia, NotMilk High Protein, Volkswagen Barigui, Shopping Curitiba e Hard Rock Café Curitiba, marcas parceiras de Shell Box, Pinati, Kapersul Waste Management e TJPR, promoção da Transamérica e realização e organização da Global Vita Sports e Associação Pro Correr.

“Estou muito feliz com o resultado. Apesar de morar no Rio Grande do Sul eu sou paranaense e estou orgulhosa de vencer a prova no meu estado. A corrida foi fantástica, senti uma emoção única ao entrar na avenida e ouvir o público gritando meu nome”, disse Marlei, após cruzar o pórtico de chegada na Praça Nossa Senhora da Salete.

Ao todo, o evento reuniu 10 mil atletas, com participantes de 13 países, que vivenciaram desafios, superação e experiências inesquecíveis, em provas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km em percursos por 22 bairros e pontos turísticos da capital paranaense.

A Maratona de Curitiba Rumo 2022 contou com quatro dias de programação. Começou com a abertura da Expo Maratona, no Museu Oscar Niemeyer, na quinta-feira (17). Nos três dias, quinta (17), sexta (18) e sábado (19), o espaço recebeu um público superior a 30 mil pessoas. Além da retirada de kits pelos atletas, a Expo ofereceu diversas experiências no segmento de corrida. Um dos ícones do turismo de Curitiba, o MON contou com mais de 20 horas de atrações de palco, com bandas e talks sobre o universo da corrida, diversas ativações de patrocinadores e cerca de 30 expositores com produtos e serviços para os corredores, entre eles artigos esportivos, óculos, cosméticos e acessórios eletrônicos, espaço kids e zona gastronômica Hard Rock Café.

“Além da competição de alto desempenho ou de um desafio de corrida de alto padrão de organização, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 cumpriu seu objetivo de conectar esporte, saúde e entretenimento. O evento como um todo ofertou diferentes experiências voltadas não apenas aos atletas inscritos, como também aos seus familiares e amigos. Com esta edição, a Maratona de Curitiba fortaleceu ainda mais sua posição como uma das principais corridas de rua do Brasil e fortaleceu o ecossistema do running paranaense”, avalia Arthur Trauczynski, diretor da Global Vita Sports, empresa realizadora do evento ao lado da Associação Pro Correr de incentivo ao esporte.

O compromisso com a sustentabilidade e políticas de ESG também fizeram parte do evento. Com o apoio da Kapersul Waste Management, a Maratona de Curitiba Rumo 2022 teve o selo “Aterro Zero” por sua gestão de resíduos sólidos. O certificado é a garantia de que a organização faz corretamente a coleta e destinação de todos os resíduos gerados por sua operação, sem destinar uma única grama de lixo aos aterros sanitários.

Resultados da Maratona de Curitiba Rumo 2022

Maratona Geral Masculino

1. Altobeli da Silva – 2h18m13

2. Wellington da Silva – 2h20m02

3. Justino da Silva – 2h20m42

4. Edson dos Santos – 2h21m12

5. Givaldo Sena – 2h22m56

Maratona Geral Feminino

1. Marlei Willers – 2h47m58

2. Elisangela de Oliveira – 2h54m59

3. Renata Moreno – 2h59m42

4. Conceição Oliveira – 3h13m39

5. Denise Ramirez – 3h18m10

21km Geral Masculino

1. Adriano Duarte – 1h12m59

2. Wellington de Souza 1h14m51

3. Alan Rosa – 1h16m43

4. Andre Quirino – 1h17m59

5. Robson Ramos – 1h18m49

21km Geral Feminino

1. Raisa do Nascimento – 1h27m15

2. Sirlei do Amaral – 1h29m02

3. Adriana dos Santos – 1h33m51

4. Manuela Alecio – 1h33m55

5. Natalia Trica – 1h34m40

10km Geral Masculino

1. Raul Nascimento – 33m18

2. Ojanio Santos – 33m38

3. Alisson da Silva – 34m15

4. Duevidi Duarte – 34m58

5. Alan Lima – 35m21

10km Geral Feminino

1. Gabriela Tardivo – 37m18

2. Giovanna Damiani – 40m41

3. Paola Carrijo – 41m47

4. Daniele Patrzyk – 43m51

5. Luciele Maurina – 44m13

5km Geral Masculino

1. Vitor Oliveira – 15m31

2. Fabio de Paula – 15m50

3. Rafael Mello – 16m00

4. Jacquison Domingos – 16m08

5. Flávio Pianchi – 16m29

5km Geral Feminino

1. Ana Valerio – 18m26

2. Andressa Arnold – 18m51

3. Helena Valerio – 18m51

4. Lucimari Miretzki – 19m00

5. Samara Caetano – 20m03