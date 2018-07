Americana quebra jejum de 33 anos na Maratona de Boston

Desiree Linden venceu no feminino e o masculino deu Japão, com Yuki Kawauchi. #BlogCorridaParaTodos #BostonMarathon

Chuva, vento e frio, 3,3 graus C. Está foi a condição climática que os 40 mil participantes enfrentaram nas ruas de Boston (EUA, prova mais fria em 30 anos. “Para mim, essas foram as melhores condições”, disse Kawauchi, campeão com o tempo de 2:15:54, a repórter ao cruzar a linha de chegada.Até o KM 35, quem liderava a prova era o queniano Geoffrey Kirui, que chegou em segundo.

Des Linden liderou sozinha os últimos 6Km, ela que é da equipe olímpica dos EUA, cruzou a linha de chegada com 2:39:53. A última americana a vencer Boston havia sido American Lisa Rainsberger, em 1985.

Nas cadeiras de roda, Marcel Hug venceu o masculino e no feminino, Tatyana McFadden. Participaram 56 atletas nesta modalidade.

Os cinco primeiros:

1. Yuki Kawauchi (JPN) 2:15:58

2. Geoffrey Kirui (KEN) 2:18:23

3. Shadrack Biwott (USA) 2:18:35

4. Tyler Pennel (USA) 2:18:57

5. Andrew Bumbalough (USA) 2:19:52

As cinco primeiras:

1. Desiree Linden 2:39:54

2. Sarah Sellers 2:44:04

3. Krista Duchene 2:44:20

4. Rachel Hyland 2:44:29

5. Jessica Chichester 2:45:23