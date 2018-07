Amor à primeira corrida

Jean e Erika se conheceram no atletismo, casaram e colecionam vitórias juntos.

Ele é do Sul, de Curitibanos (SC), e ela, de Natal (RN). Se conheceram em um camping da Confederação Brasileira de Atletismo em Uberlândia há quase cinco anos e nunca mais se largaram. “Foi amor à primeira vista, mas eu tinha 16 anos e o técnico não deixava, começamos a namorar no ano seguinte”, conta Erika Dolberth, meio fundista. Jean Dolberth, também meio fundista, também se apaixonou pela colega de pista. Ois dois são feras nos 1.500m e 3 mil metros com obstáculos. Casaram em 2013 e moram e treinam em Jundiaí. Se conhecerem correndo e até vitórias estão conquistando juntos, dentro e fora das pistas de atletismos.

Eles foram os grandes vencedores da prova geral (10K+5K+1K), conquistando, respectivamente, o tempo de 47’00” e 53’27” da adidas Boost Endless Run, em 13 de setembro na Cidade Universitária. “É empolgante ver um casal que corre, se desafia e vence junto”, comenta Eduardo Rodrigues, Gerente da categoria Running da adidas Brasil. Erika também conseguiu o melhor resultado no desafio final, de 1K, com tempo de 02’39”, ao lado de André Alberti de Santana, com tempo de 02’17”. Os vencedores da prova geral (10K+5K+1K) e do desafio Boost 1K ganharam apoio de um ano da adidas, que consistirá no envio de 3 kits de produtos adidas Running, os prêmios serão entregues em outubro. “O que me inspira são os corredores de rua amadores, que trabalham durante o dia e treinam dobrado”, conta Jean, que corre duas provas no asfalto no ano.

O casal resolveu disputar a Boost por conta da premiação. E o esforço valeu. Foi a primeira 10k de Erika, que chegou sagrando-se campeã. “Achei que faria em 35 minutos e fiz em 34 minutos”, comemora. O nível dos amadores surpreendeu ambos, que consideraram a prova muito forte. Agora o foco deles é garantir uma Rio 2016. Disputam este fim de semana o Estadual de Atletismo. Boa sorte Dolberth.

Depois de São Paulo, a corrida da adidas segue para a etapa no Rio de Janeiro. A prova será realizada no dia 18 de outubro no Aterro do Flamengo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo sitehttp://www.desafioboost.com.br/rj/ até o dia 12 de outubro. #corridaparatodos