Amor ao primeiro tombo

Confira a linda história de amor de Sophia Esteves e Rafael Oliveira, que se conheceram há dois anos no XTERRA Ilhabela, prova de triatlo off-road, quando ele a resgatou depois de um acidente. #corridaparatodos #trailrun #triatlo

Nada é por acaso nessa vida. Foi uma luxação no cotovelo que tirou a advogada Sophia dessa prova no litoral norte paulista. Ela foi resgatada por Rafael, que trabalha na organização do XTERRA na equipe responsável pelo percurso. Desse encontro nasceu o amor e dia 2 de outubro chegou Mateus, o primeiro filho do casal. Segundo a mãe, ele é “a cara do pai”.

“Acabei me classificando para o mundial no XTERRA Brasil, que foi também em Ilhabela, mas como engravidei tive que abrir mão da competição no Havaí. Mas dá próxima vez vamos em família”, conta Sophia, que era sedentária até 2014, quando começou a praticar corrida de rua, para perder peso e manter a forma. Evoluiu para a corrida de montanha e depois para o triatlo off-road.

O escritório de Rafael é a natureza. Ele é professor de esportes outdoor, um verdadeiro especialista no assunto. “Chego uma semana antes ao local da competição para organizar e sinalizar tudo e, durante a prova, ajudo nos eventuais resgates dos atletas”, conta. Ele morava em Campos do Jordão (SP) e se mudou em 2016 para Caraguatatuba para morar com Sophia.

O acidente que viria mudar completamente a vida do casal foi na trilha do Moro do Camarão, em Ilhabela. Sophia estava fazendo o triatlo e o tombo foi no meio do percurso de bicicleta. Semana que vem Rafael estará em Ilhabela novamente, só que desta vez sem Sophia, que vai ficar em casa cuidando do rebento.

É que vai rolar mais uma etapa do XTERRA Ilhabela. O evento começa no dia 28 de outubro e terá uma versão diferente, com seis modalidades distintas Short Trail Run – 8,5 km (a partir de R$121), a Half Trail Run – 21,5 km (a partir de R$129), o Swim Challenge 1,5 e 3 km (a partir de R$ 151), o Short XTERRA (versão reduzida do triatlo – a partir de R$386) e o XTERRA Kids (R$65). As inscrições são online e estão abertas até dia 20/10 (pagamento boleto) e 26/10 (pagamento no cartão de crédito).

Sophia conta que no dia do acidente, Rafael pediu o telefone dos familiares para entrar em contato. “Como minha mãe estava com o meu celular passei meu número”, lembra. Sophia foi encaminhada para o hospital de ambulância e Rafael ficou responsável pelos equipamentos e materiais dela, os quais devolveria três dias depois.

Começaram a trocar mensagens via wha’sapp, se encontraram no XTERRA Ilha Comprida em dezembro de 2015 e começaram a se ver mais. E foi numa corrida de rua, dia 26 de março de 2016, em São José dos Campos, que Rafael pediu Sophia em namoro. “Fiz de surpresa uma inscrição em uma 5K para ele, disse apenas para ele reservar a data. Corremos, brincamos com os amigos e cruzamos a linha de chegada juntos, foi aí que ele me pediu em namoro”, lembra Sophia. Depois de alguns meses ela engravidou e Rafael se mudou de Campos para Caraguá. Infelizmente eles perderam o filho há um ano. Em janeiro deste ano, ela engravidou novamente.

ESPORTE, UMA PAIXÃO EM COMUM

Sophia e Rafael são apaixonados por esporte. Ela era sedentária e se encontrou no esporte. “O esporte mudou minha vida. A atividade física te proporciona uma vida mais leve, mais tranquila. E quando conheci Rafael nos identificamos muito por conta disso. Estava procurando alguém que gostasse de esporte, que me entendesse. Pratico triatlo e essa modalidade exige muita dedicação”, conta a advogada, que nasceu em São Paulo e mora há 25 anos em Caraguatatuba. Aliás ela vai completar 36 anos, dia 18 de novembro. Parabéns duplo pra ti!!!!!

As duas vezes o casal descobriu a gestação por acaso, quando estavam pedalando. Na primeira a atleta desmaiou ao tentar ultrapassar um obstáculo segurando a bike, durante uma trilha; e na segunda vez, Sophia passou mal descendo o ziguezague de Campos do Jordão. Mas uma coisa é certa, logo mais Sophia já voltará aos treinos com Mateus a tiracolo e Rafael fazendo o apoio.

Sobre o XTERRA

Essa competição nasceu em 1996, no Havaí, criado pelo ex-atleta Tom Kiely, como a primeira prova de triatlo off-road do mundo. A partir de então, se internacionalizou e hoje está presente em mais de 40 países na Ásia, América, Europa e África. No Brasil, o XTERRA começou em Ilhabela (SP), em 2005, apenas com a modalidade de triatlo, com aproximadamente 300 participantes.

XTERRA Ilhabela – SP

Data: 28 e 29 de outubro – Temporada 2017

Local: Praia do Pereque – Ilhabela, SP

Inscrições: https://goo.gl/2yBkes e Cronograma: https://goo.gl/f3ZGBh

