Aplicativo esportivo aprimora ferramentas para privilegiar assinante

O Strava, apesar de se a maior comunidade esportiva do mundo, com mais de 7,5 milhões de atletas no Brasil e mais de 55 milhões no mundo, não é uma empresa sustentável financeiramente, mesmo onze anos após a criação. E tem tudo para ser. É uma empresa inovadora, que conta com uma equipe enxuta, não vende os dados dos usuários nem permite bombardeiro de anúncios no feed. A estratégia decidida foi investir mais no assinante, aprimorando os serviços à sua disposição; e continuar com uma verão gratuita, com benefícios limitados.

Rosana Fortes, gerente geral da marca no Brasil, explica que a data para esta mudança seria 16 de abril, mas foram atropelados pela pandemia, e adiaram para 19 de maio, com 60 dias de testes grátis para todos os usuários. Nesta segunda, 18 de maio, os 55 milhões de usuários estão recebendo uma mensagem de Michael Horvath, CEO do Strava, e Mark Gainey (fundador) explicando as mudanças. O valor da assinatura, agora simplificada, continua o mesmo, R$119,90 ao ano ou R$15,90 por mês, sendo um dos mais baixos do Strava em todo mundo. “Consideramos ser este o melhor caminho para esta mudança, dando dois meses de testes grátis para todos os usuários”, contou Horvath, em apresentação para imprensa na semana passada.

No Strava é possível monitorar, além da corrida, mais 31 tipos de atividades. Tem desde Pilates a triatlo. Entre as novidades lançadas nesta semana, a nova aba de treinamento oferece uma visão mais ampla de sua forma física e, complementando a funcionalidade “Rotas”, lançada no primeiro trimestre deste ano, o Strava traz o “Web Route Builder”, uma ferramenta poderosa para explorar o que está ao seu redor. Dá para saber se é terra, asfalto, areia, qual a elevação, e até quantas pessoas da comunidade estão treinando por lá. Dá para escolher também pelo tamanho do percurso, se bem que as distâncias em milhas são mais recorrentes do que as em quilômetros. E também as dez rotas mais populares. “Fizemos um bom investimento nisso”, destacou Horvath.

As mudanças e atualizações foram feitas baseadas nos pedidos dos usuários. Por meio dos dados dá para monitorar onde você pode melhorar ainda mais, como está sendo seu progresso, em qual estágio do seu ciclo de treinamento você se encontra. Na versão paga você pode inserir os dados do seu Garmin. E em breve vão lançar muitas novidades.

Mensagem do Strava

“Querida comunidade Strava,

Se tivermos que definir 2020, podemos dizer que é um ano de mudança de perspectiva. O lado bom de momentos difíceis como este é que nos convidam à reflexão e a manter o foco nos aspectos fundamentais: o que é mais importante para a gente? E o que fazemos a este respeito?

As nossas respostas a estas perguntas apenas ficaram mais claras nos últimos meses e agora vamos conduzir a empresa para um único objetivo: voltar a dedicar o Strava à nossa comunidade.

Os atletas Strava merecem uma experiência acessível e em constante desenvolvimento, e esperamos que você tenha notado o quanto nos esforçamos neste ano para alcançar este resultado. Nossa pequena, porém poderosa, equipe de 180 pessoas já lançou 51 melhorias voltadas aos atletas em 2020, como a sincronização com o Apple Watch, novos mapas e métricas para os esportes de neve, uma grande atualização do recurso Rotas e muito mais. Também removemos algumas distrações, como as Integrações patrocinadas (que foi o mais próximo que chegamos de colocar anúncios no feed). E ainda habilitamos novamente a opção de organizar o seu feed por ordem cronológica. Nos demos conta quantos problemas esta modificação havia gerado e admitimos que demoramos um pouco para atender a esta demanda.

Dedicar o Strava à nossa comunidade também representa um compromisso a longo prazo. Ainda não somos uma empresa lucrativa e precisamos nos tornar uma para melhorar o que oferecemos a você. E temos que percorrer este caminho do jeito certo: com honestidade, transparência e respeito pelos nossos atletas.

Nosso plano faz da assinatura o elemento central do Strava.

Isto significa que, a partir de hoje, alguns dos nossos recursos gratuitos que são especialmente complexos e caros de manter, como as tabelas de classificação dos segmentos, estarão disponíveis apenas para os assinantes. Além disso, de agora em diante, grande parte do desenvolvimento de novos recursos terá em consideração os assinantes – investiremos majoritariamente nos atletas que investiram em nós. Também tornamos a assinatura mais simples, removendo os pacotes e a marca Summit. Agora você pode usar o Strava gratuitamente ou se tornar assinante, simples assim.

Ao focar nos assinantes, poderemos garantir a operação do Strava para os nossos atletas pelas próximas décadas, favorecendo de maneira clara e transparente aqueles que decidiram nos escolher hoje. Nossa intenção é usar a renda obtida com estas mudanças e reinvesti-la diretamente na criação de mais e melhores recursos, sem ter que inventar outras maneiras de preencher o seu feed com publicidade ou vender os seus dados pessoais. Queremos simplesmente criar um produto tão bom que você ficará feliz em pagar por ele.

Uma assinatura mensal vai custar o mesmo que algumas barrinhas de cereal, e consideramos isto um bom investimento. Mas também somos conscientes que, principalmente nos últimos tempos, existem atletas com dificuldades financeiras e que a versão gratuita do Strava deve continuar a oferecer funções adequadas e de qualidade. Garantimos que o Strava nunca se tornará uma ferramenta exclusivamente paga e que, mesmo que você não faça uma assinatura, ainda será parte integrante da nossa comunidade. De todas as maneiras, continuaremos apostando todas as nossas fichas em você e esperamos que você faça o mesmo conosco.

Agradecemos pela sua preferência e pelo seu apoio. Estamos realmente felizes em renovar o nosso compromisso total com você e todos os atletas desta comunidade.

Até breve,

Michael e Mark