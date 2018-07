Aplicativo turbinado

Nike dá um senhor upgrade no Nike Running+, com tudo e mais um pouco que os corredores precisam na hora do treino. O novo app tem a cor preta e se chama NRC+, sigla para Nike Running Club, uma alusão aos hubs de corrida que a marca mantém em todo mundo. Nesta quarta-feira, houve lançamento do produto, com explicações da Ekin (especialista em produtos) seguido de treino, na loja da Oscar Freire, em São Paulo. Detalhe, o app é gratuito e pode ser baixado por Android e IOS.

Descobri na véspera a mudança. Fui ao meu treino e na hora de clicar no app levei um susto. Ele havia mudado de cor, estava em português e com várias bacanices que eu não sabia mexer. Iniciei lá e depois vi que o app estava em milhas. Ele atualizou assim para a maioria das pessoas. “É só configurar em treinos”, explica Anna Palhares, a Ekin. Entre as principais novidades e um desejo antigo dos corredores é optar visualizar o treino também por tempo. Além disso, é definir o treino por velocidade e duração. Também contempla frequência cardíaca para quem já utiliza a faixa de frequencímetro; e se conectar com apps de outras marcas, como o do relógio garmin.

Pensaram também em como conectar os NRC de todas as partes do mundo. Se você viajar, é no clicar em clubes, definir a cidade e assim checar os treinos que serão realizados lá e se inscrever. “O aplicativo está mais jovens, foi criada também uma rede social interna e vários stickers para colocar nas fotos. E mais, agora dá para fazer selfie correndo, tem um ícone na tela principal. É só clicar nele”, conta Anna, que acrescenta que agora o treino é personalizado, feito a partir de um questionário e da frequência. Sem “migué”. Mais três programas de treino criados por treinadores especializados, cada um voltado a um tipo de atleta. Continuam os incentivos. Eu, particularmente, adoro do Rafael Nadal e do Ashton Eaton. #CorridaParaTodos

Vamos as principais atualizações:

Fotografias – tire uma foto da sua corrida, acrescente detalhes exclusivos e imagens criadas para mostrar a rota que você percorreu, as estatísticas do treino e até mesmo a inclinação do percurso. Revele o artista que existe em você e acrescente à imagem emojis exclusivos. Eles podem ser esticados ou apresentados em camadas, criando uma verdadeira narrativa sobre a sua corrida.

Companhia virtual – basta usar as hashtags #NRC ou #JUSTDOIT para estabelecer uma conexão imediata com outros participantes do Nike+ em todo o mundo, através de um quadro global e de uma coletânea de fotos compartilhadas com as mesmas hashtags. Você também pode criar seu próprio grupo ou desafio, criando uma hashtag exclusiva. Dessa forma, é possível saber quais amigos registram mais quilômetros corridos a cada semana ou mês.

Companhia real – o Nike+ Run Club oferece 250 sessões semanais ao vivo, com experiências de todo o mundo para ajudar você a fazer as melhores corridas, sempre. Sua experiência será orientada pelos Treinadores-Chefes do NRC e por uma equipe de Nike Pacers especializados. Você poderá desfrutar de todos os benefícios de correr com um grupo que segue no mesmo ritmo. Corredores iniciantes vão aprender os princípios básicos para começar – basta acessar a seção “Ready Set Go”. Cada participante poderá desenvolver seu próprio potencial numa Corrida de Velocidade semanal, realizada em uma pista importante. Você também poderá Descobrir, Reservar e fazer Check-in usando diretamente o aplicativo Nike+ Run Club.

Celebração – quando registrar suas melhores corridas, os atletas de elite da Nike vão te acompanhar na linha de chegada, comemorando essas conquistas. De medalhistas de ouro a treinadores NRC, passando pela Corrida Rápida de ontem e pelos melhores humoristas do mundo do entretenimento, estamos na torcida.

Música – o app traz playlists criadas especialmente para deixar você no clima certo, impulsionando as corridas com os melhores sucessos selecionados por atletas e corredores de todo o mundo. Além disso, você recebe áudios com instruções de treino dadas por atletas olímpicos e treinadores NRC especializados – gente do calibre de Michael Johnson.

AppleWatch – baixe o app e use a vontade, sem ter que usar o celular no treino. Usando o acelerômetro do AppleWatch, você não perde uma passada e ganha acesso a todas as estatísticas de corrida para orientar seu treino.

Curiosidades: