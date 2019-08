App desafia a se mexer mais e ficar menos tempo no celular

Faça o teste. Quando tempo você fica sentando “viajando” no Twitter, no Face e no Instagram? Outro dia fiquei uma hora curtindo fotos no Insta… Parece um buraco negro, dava para ter corrido 10K nesse mesmo tempo. Pensando nisso, Strava, a maior plataforma de participação esportiva do mundo, com mais de 44 milhões de membros e um milhão de novos usuários a cada 30 dias, acaba de divulgar nesta segunda-feira, 19, o lançamento do “The Escape Plan”, desafio que vai rolar em setembro. #Strava #Desafio #BlogCorridaParaTodos

O desafio, que visa estimular a prática de atividades físicas durante quatro semanas consecutivas, no mínimo, cinco vezes por semana, irá funcionar de 2 a 29 de setembro, mas já está disponível para acesso a partir de hoje, 19 de agosto, no site: www.escape.strava.com. Nele vale registrar qualquer esporte.

“The Escape Plan” é poliesportivo para ser mais acessível a um número maior de pessoas, já que inclui 32 tipos de esportes disponíveis com a plataforma. Contanto que os atletas registrem pelo menos 15 minutos de qualquer tipo de esporte compatível, eles receberão os créditos requeridos para a atividade do desafio daquele dia. Até então, os desafios do Strava sempre tinham sido sobre um único esporte, como as distâncias de corrida que deveriam ser percorridas em um mês ou os desafios de ciclismo nos quais uma certa altitude tinha que ser superada.

Dados do Strava mostram que os exercícios de alta frequência e baixa intensidade ajudam as pessoas a criarem hábitos duradouros, especialmente quando são atividades variadas. Outro insight do app aponta que exercitar-se de forma regular, especificamente realizar um volume maior de uploads semanais, também contribui positivamente para o hábito de praticar esportes. Tiro por mim que corro há quase 30 anos, sempre estou fazendo outro esporte junto. Atualmente faço Pilates e musculação – mais corrida. E uso a bike como meio de transporte em itinerários até 4K.



“Manter a motivação é a maior e mais antiga barreira quando se fala em saúde e bem-estar. As pessoas estão mais ocupadas do que nunca e o tempo dedicado aos eletrônicos está ocupando o tempo que poderia ser usado para praticar uma atividade física. O ‘The Escape Plan’ foi projetado para inspirar as pessoas a deixarem os seus celulares de lado, definirem um objetivo simples e desenvolverem hábitos mais saudáveis”, afirma James Quarles, CEO do Strava.

Usuários do Strava que têm uma média de cinco uploads de atividades por semana se exercitam o dobro de semanas ao longo de um ano se comparados com aqueles que fazem duas vezes por semana. Faço parte desse grupo, vou pra academia de segunda a sexta. Ter uma ampla gama de atividades também está associado a permanecer praticando esportes por mais tempo. Atletas que praticam duas modalidades por semana exercitam-se o dobro de semanas ao longo de um ano – em comparação aos atletas que praticam apenas um esporte. Já quem pratica quatro tipos de atividades por semana têm quase o triplo de semanas em movimento por ano se comparados com aqueles que fazem duas modalidades.

O novo desafio do Strava reúne o componente social da prática esportiva somado ao sentimento de responsabilidade que acompanha a participação em um desafio, e o apoio da comunidade Strava pode ajudar com que as pessoas se mantenham ativas. A plataforma aponta que 94% dos atletas que estabeleceram publicamente uma meta na rede continuam se exercitando nove meses depois. E quando os atletas praticam esportes em grupo, as atividades físicas tendem a durar 10% a mais e as distâncias percorridas serem 21% mais longas.

MARATONISTAS – De acordo com dados do app, entre corredores de maratona que fizeram a mesma prova por dois anos consecutivos, todos os corredores que melhoraram o próprio tempo tiveram menos treinamentos no seu mesmo pace da prova, quando treinavam para a corrida do ano seguinte. Por exemplo, maratonistas que terminaram a prova com menos de quatro horas e melhoraram o seu tempo fizeram apenas 25% de seus treinos no mesmo ritmo da maratona. Em relação à preparação do ano anterior, este percentual foi de 43%. Outro dado interessante do Strava mostra que os corredores que melhoraram seus tempos estavam mais propensos a dedicar mais tempo realizando outras atividades físicas que não só a corrida – em comparação ao ano anterior.

“Os hábitos nos mantêm realizando a mesma ação, mesmo quando a motivação diminui. E os hábitos se desenvolvem quando repetimos as ações da mesma forma e obtemos uma recompensa – por exemplo, quando alguém faz um treino de sprints no morro perto da sua casa depois do trabalho todos os dias e vê que vai cada dia mais rápido (recompensa!)”, explica Wendy Wood, professora e coordenadora de Psicologia e Economia da Universidade do Sul da Califórnia e autora do livro Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes that Stick (Bons hábitos, maus hábitos: a ciência de fazer mudanças positivas que permaneçam, em tradução livre).

STRAVA EM NÚMEROS:

• 20 atividades carregadas a cada segundo, 15 milhões a cada semana

• Mais de 300 celulares e dispositivos GPS compatíveis

• Mais de 2 bilhões de carregamentos de atividades

• Mais de 170 funcionários, a maioria em São Francisco e com outros tantos em Denver, Hanover e Bristol

• Mais de 1.100 atletas profissionais estão no Strava

• 1 milhão de novos atletas se unem a cada 30 dias

• Mais de 44 milhões de atletas Strava carregam atividades em 195 países

• 3,6 bilhões de kudos concedidos entre atletas no ano passado

• Mais de 4 milhões de fotos compartilhadas por semana no Strava

• 85 milhões de comentários e kudos trocados entre atletas Strava por semana

• US$ 7,99 por mês para tirar o máximo proveito do seu esporte com todos os três pacotes do Summit

• Mais de 130 comunidades em que as viagens cotidianas ao trabalho ficaram mais fáceis graças ao Strava Metro