App gratuito adiciona treinos de corrida e ciclismo da MPR

Sabe aqueles corredores com a camiseta amarela da adidas, que sempre passam com um pace acelerado? Eles são os alunos da MPR assessoria, iniciais do treinador Marcos Paulo Reis, que acaba de fechar uma parceria com o Kiko Fit,maior aplicativo de conteúdo fitness gratuito da América Latina. Nessa parceria, o app, que tem 80 mil pessoas ativas, vai ofercer cerca de 200 aulas que estão sendo produzidas e serão lançadas ao longo do ano de 2022 e também em 2023.

As primeiras aulas publicadas, voltadas para o ciclismo (com aulas para bike indoor, mas que também preparam o aluno para contextos de ciclismo de rua) já estão disponíveis no app da Kikos Fit, que pode ser baixado na App Store e na Google Play Store. Os treinos são ministrados por Emerson Gomes (coach e sócio da MPR, ex-triatleta da Seleção Brasileira). “São treinos de 30 minutos de alta intensidade, com simulações de diferentes situações e percursos, tendo como principal objetivo melhorar o condicionamento físico e fazer um trabalho aeróbico para queimar calorias e ganhar força e resistência. Trazemos toda a técnica e metodologia de um treino de ciclismo tradicional, dado em assessoria esportiva, onde o foco, geralmente, é praticar o esporte na rua”, explica Emerson.

Em breve, uma nova leva de aulas será disponibilizada. São aulas gravadas voltadas para o treino de corrida na esteira, mas que, como no ciclismo, também possuem fundamentos que podem ser usados em contextos de corrida de rua. O responsável pelos treinos é César de Oliveira, coach e também sócio da MPR Assessoria Esportiva. O aprimoramento da mecânica e estabelecimento de desafios são elementos presentes no programa de treinos.

Há também dicas de Marcos Paulo, disponível em aba exclusiva da interface de modalidades e treinos. Com longa experiência nos esportes que compõem o triatlo, o coach traz valiosos aprendizados para os que querem buscar uma vida com mais saúde e bem-estar, aprimorando hábitos e aprofundando o conhecimento sobre o próprio corpo, limites e possibilidades dentro das atividades. “Queremos levar aos usuários do app, que já possuem hoje uma ótima plataforma nas mãos, o alto padrão de treino MPR. O nosso intuito, que é levar saúde e bem-estar às pessoas, se potencializa junto à Kikos Fit, que nos oferece suporte, estrutura e tecnologia para ampliar isso”, explica Marcos Paulo.

“Essa parceria representa um momento muito importante para as duas empresas. Sabemos do prestígio que a MPR tem com todos os atletas do País e é uma honra que eles confiem em nossa capacidade de distribuir em grande escala o conhecimento e os resultados já bastante apresentados por essa assessoria histórica. Trazer os treinos da MPR para o app Kikos Fit reforça o nosso propósito maior que é o de entregar conteúdo fitness de alta qualidade e de forma gratuita, ou seja, amplamente acessível”, afirma Marcelo Abdo, CEO da Kikos Fit e também triatleta.