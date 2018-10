App para meditar

O projeto nasceu a partir de uma pesquisa científica em parceria com o Instituto do Cérebro do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. O app Meditação Natura está disponível nos sistemas Android e iOS e é grátis.#corridaderua #bem-estar #BlogCorridaParaTodos #tecnologia

Com práticas focadas em respiração, relaxamento e mindfulness (atenção plena, em tradução livre do inglês), a pesquisadora Elisa Kosaza e a doutoranda Cássia Coelhoso, ambas do Instituto do Cérebro, afirmam que o aplicativo oferece a possibilidade de as pessoas entrarem em contato com a meditação de forma simples. Segundo as especialistas, muitas pessoas se queixam de falta de tempo ou disponibilidade para frequentar um curso presencial. Elas ponderam que, considerando a intimidade das pessoas com o celular, ter o aplicativo facilita o acesso e o engajamento em práticas meditativas.

“A meditação é para todos e pode se tornar um hábito saudável, que auxilia no gerenciamento do estresse e da ansiedade. A nossa ferramenta fornece instrumentos para que essa prática traga equilíbrio e foco baseando-se em quatro pilares: relaxamento, respiração, atenção e meditação”, explica Flavio Pesiguelo, vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura. Eu gosto muito de meditar antes de qualquer corrida de rua, relaxo e acabo correndo melhor.