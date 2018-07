Aprenda a como correr com o seu cachorro

Prevenção e cuidados para evitar lesões em cães que acompanham corridas e caminhadas de seus donos é tema de palestra de médicas veterinárias integrativas em Curitiba, no próximo sábado. #BlogCorridaParaTodos #corracomseupet #cachorro #corrida

Atividade física faz bem tanto para dono como para o cachorro, mas é preciso tomar alguns cuidados, cada raça se comporta de uma maneira diferente. Por exemplo, antes de começar a correr é preciso verificar se todas as vacinas então em dia e qual quilometragem é indicada. Pensando nisso, em proporcionar mais uma opção de lazer integrativa benéfica para a saúde dos animais de estimação , que as veterinárias Rika Yamane e Alessandra Silvério promovem a palestra “Quem se cuida vai mais longe”, que será realizada no sábado, dia 14, em Curitiba (PR). Para participar basta se inscrever, doar um quilo de ração e mais 50 reais.

“Atuando ao longo de15 anos na área de acupuntura veterinária, percebemos que muitos cães acabam adoecendo ou desenvolvendo lesões severas por falta de informação dos tutores. A maioria dos pets chegam ao consultório somente quando já apresentam um quadro patológico que poderia ser evitado por uma série de precauções simples tomadas antes, durante e depois da rotina de treinos”, alerta Rika. Alessandra acrescenta que na palestra abordam os inúmeros benefícios que a prática regular de atividade física traz à saúde do cão, como o controle do sobrepeso e do estresse. “Queremos apresentar atitudes simples, atividades agradáveis,

hábitos e cuidados que melhoram a saúde do cão e a qualidade do relacionamento com a família, prolongando a vida ativa e feliz do cão”, ressalta. Confira abaixo entrevista com a veterinária.

Antes de iniciar uma corrida com seu melhor amigo, o que deve ser feito?

Dra. Alessandra Silvério – O ideal é caminhar um pouco para aquecer a musculatura e as articulações e até alongar, oferecendo petiscos para alongar pescoço, coluna e membros

Quais os principais benefícios para o pet na pratica da corrida com seu dono?

Dra. Alessandra Silvério – Melhora a capacidade respiratória e circulatória, previne contra a obesidade e as doenças consequentes, fortalece a musculatura, gasta energia e fica mais calmo em casa.

Quantas vezes por semana posso levar meu pet correr comigo?

Dra. Alessandra Silvério – Depende do porte, da raça do cachorro. Nem todos os cães nasceram para correr enquanto outros precisam correr e gastar energia diariamente. O ideal é procurar um veterinário para orientar, examinar e dizer se está apto. Se o pet estiver com um bom condicionamento físico pode correr todos os dias.

Se por um acaso meu pet morder outro corredor, o que deve ser feito?

Dra. Alessandra Silvério – Depende do quanto machucou a pessoa, se for grave acompanhe até um posto de saúde ou hospital e leve junto a carterinha de vacinação de seu cão. É imprescindível que a vacina anti-rábica esteja em dia.

Serviço

“Quem se cuida vai mais longe – Curitiba”

Data: Sábado, 14 de abril de 2018

Horário: das 14 às 17h

Local: Loja Território – Rua Vicente Machado, 2855 – Curitiba/PR

Ingressos: a partir de R$ 50

Palestrantes: Dra. Rika Yamane e Dra. Alessandra Silvério