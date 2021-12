Aprenda a fazer tranças boxer

Vai correr a São Silvestre? Está na praia curtindo o verão? Para quem tem o cabelo comprido, uma boa opção é aprender a trança-lo como fazem as lutadoras de UFC e boxe, e poder praticar esportes com mais conforto. A prática é uma herança africana, usada há milhares de anos. Quem ensina o passo a passo é a jornalista e triatleta amadora Chris Volpe, que é parada sempre nas provas com gente pedindo para ela ensinar como fazer a trança boxer. Ela faz rapidinho e aprendeu vendo tutoriais na internet. O look fica bacana também para quem vai curtir a passagem do ano na praia.

Chris explica que mesmo durante o triatlo, a trança boxer resiste, e olha que a primeira etapa é nadar no mar. “Dá para colocar o cabelo trançado certinho dentro da touca e a trança resiste bem até o final da prova”, garante. Você vai precisar de um espelho, uma escova, um pente e pelos menos uns cinco elásticos.

A boxer braid, ou trança francesa, ou trança africana voltou à moda no Natal de 2015, quando Kim Kardashian postou uma foto sua com o penteado, que até então era muito usado por boxeadoras, para evitar que o cabelo atrapalhe na hora da luta. Depois foi a vez da filha do presidente Obama usar a mesma trança em um jantar importante. E pouco a pouco todas as famosas se renderam ao penteado.

Essas tranças são fáceis, funcionam em qualquer tipo de cabelo médio ou longo e dá para você mesmo fazer em casa, porém, exige um pouco de treino. “Talvez você não consiga um bom resultado da primeira vez, eu mesma gastei horas na primeira, mas hoje faço em 5 minutos e o resultado é lindo, uso até para sair”, afirma Chris.

Ela acrescenta que quem gosta de cabelo comprido e pratica esportes é bom investir em um penteado funcional. Variar um pouco do rabo de cavalo e do coque. “Por exemplo, na corrida funciona também um coque alto, mas no triatlo você vai ter que colocar o capacete para pedalar, e com esse coque o capacete não entra. E por isso as triatletas vão dando um jeito, inovar no penteado, e a trança boxer é perfeita para praticar essa modalidade”, explica Chris, que confessa que não leva o menor jeito para trabalhos manuais ou fazer artesanato. “Com as tranças você fica bem até o final e as fotos ficam lindas, porque o que você sempre guarda depois das provas realmente são as fotos e as dores”, brinca.

O primeiro passo e repartir o cabelo entre a testa e a nuca, e começar a trançar. O cabelo pode estar úmido ou seco. Além da trança boxer, Chris ensina outra mais fácil. Confira no vídeo abaixo o tutorial e arrase nas suas próximas corridas.