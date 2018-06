10 corridas para quem busca desafios e natureza

Selecionamos corridas de rua amadoras em cenários cinematográficos e recheadas de desafios. Mas atenção, converse com seu treinador antes para você se preparar adequadamente para essas provas. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

AM

IRANDUBA – às margens do Rio Solimões, a comunidade de Jandira é bem conhecida pelos pescadores. E será por seus caminhos de terra e lama que os corredores vão desafiar seus limites, com duas opções de trajetos: 4 milhas (6,4K) e 10 milhas (16K). A corrida está marcada para 25 de março, com largada no Lago Jandira (Iranduba) às 7h. “Essa prova faz parte do Circuito 10 Milhas do Amazonas, um evento com quatro provas, no qual o corredor que participar de todas tem direito a uma medalha extra – a Mandala Completa”, explica o organizador Erivelton de Almeida. E o grande diferencial dessa etapa é a possibilidade de correr 85% do percurso literalmente ao lado do Rio Solimões em plena época de cheia, onde em alguns trechos é possível cruzar por correntezas naturais do próprio rio, que nesta época costuma invadir as terras da grande Várzea da Região Amazônica. As inscrições estão abertas a R$ 65, mais taxa do site. Inscrições e informações neste site: https://goo.gl/cG6ZBs

BA

SALVADOR – está marcado para 29 de abril a 1ª Eco Run 100% Natural no Parque Metropolitano de Pituaçu, um verdadeiro oásis dentro da capital baiana. O evento está sendo supervisionado pela bióloga Daniela Sales que enfatiza a “importância da sustentabilidade utilizando em grande parte da sua arena materiais reciclados e recicláveis, bem como incentiva a pratica social através de seus corredores ao doarem 1kg de alimento não perecível na retirada do kit do atleta, visando fazer não somente o exercício físico e mental, mas também uma forte inclusão social, que fomente atitudes ecologicamente responsáveis e um ciclo de amizade, diversão e compaixão”. Trajetos de 10 e 5K dentro do parque. Largada às 7h, Inscrições a partir de R$80.

MA

LENÇÓIS MARANHENSES – imagine um destino simplesmente perfeito… Assim são os Lençóis, acampei nesse lugar uma semana e quase que não volto mais. A Corrida de Montanhas, do empresário Fábio Borges, organiza há três anos uma corrida nesse paraíso. Programe-se para chegar com antecedência, pois o acesso é difícil. “A beleza dessa prova é surreal, a corrida é no Atins (Barreirinhas), bem técnica, com o percurso todo dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, nas dunas. Uma prova de uma beleza estupenda, um dos lugares mais lindos do mundo”, conta Fábio. A corrida está confirmada para 23 de junho com maratona (42K), 12K e 8K. Ou seja, dá para ir com os amigos e familiares. Inscrições a partir de R$140. Informações e inscrições no site: https://goo.gl/Mpa3bf

MS

BONITO – um dos destinos mais procurados do ecoturismo, é o local de uma das seis etapas do Circuito Naventura Outdoor Experience. A prova está marcada para dia 17 de junho. Há quatro opções de trajetos, por entre cachoeiras e trilhas: 7K, 12K, 23K e 37K. As inscrições devem abrir em breve. A empresa organizadora existe desde 2006 com sede em Curitiba (PR). Vá com tempo para fazer as flutuações no Rio Sucuri e no Rio da Prata. A experiência é incrível.

PE

FERNANDO DE NORONHA – Dia 26 de maio vai ser realizada a Mountain Do nessa ilha de 26Km² de área. São duas as opções de trajeto: 21K e 8K. A concentração da corrida é às 7h30, com largada meia hora depois. Sinceramente é o lugar mais lindo do Brasil que já visitei e a Praia da Cacimba do Padre é realmente de perder o fôlego. O tempo limite para completar os 8K é de 1h20 e a meia maratona, de 3h15. Há limitação de inscritos: 400 pessoas. Os terrenos são variados: asfalto, estrada de chão, trilha e praia. O Mountaun Do é pioneiro nesse tipo de corridas no Brasil, trouxera essa ideia da Europa. As inscrições já estão abertas no site do organizador. Esta é a única corrida realizada em Noronha que dá a volta completa na ilha.

PR

ILHA DO MEL – A paradisíaca Ilha do Mel é a etapa de abertura do Circuito Amazing Run 2018, que está em sua quarta edição. “Queremos que o participante tenha uma experiência diferenciada, desafiadora e memorável”, ressalta Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita, organizadora da prova, também responsável pela Maratona de Curitiba, que obteve recorde participantes com mais de 6,5 mil atletas em 2017. Serão quatro provas este ano, todas em locais onde a natureza ainda está preservada. Aliás, a Global Vita refinou suas estratégias de negócio com ações de sustentabilidade no Circuito Amazing Runs. São atividades com as comunidades locais, educação ambiental dos atletas, compensação das emissões de gases do efeito estufa e interação com o meio ambiente. A etapa na Ilha do Mel está confirmada para os dias 14 e 15 de abril. Há quatro opções de trajetos: 6K, 9K, 14,5K, 22K. Mais os desafios: Desafio Butuquinha (6k+9k) e o Desafio da Butuca(14,5k+22k).Informações e inscrições no site oficial: www.amazingruns.com.br/

RS

BENTO GONÇALVES – Wine Run 2018 está confirmada para 26 de maio. É uma meia maratona (21K), que pode ser feita em dupla ou sozinho. A largada é na Vinícola Grand Legado e a chegada, em um campo de futebol m frente à Capela das Almas. Noventa por cento do trajeto é feito em trilhas, passando por vinícolas no Vale dos Vinhedos. #ESSEEVENTOMERECEUMBRINDE. As inscrições já estão abertas e há um adicional de R$ 50 para a celebração na chegada, com direito a espumante e buffet de massas. Informações e inscrições no site oficial: http://www.winerun.com.br/

SC

FLORIANÓPOLIS – Pela segunda vez será realizada uma edição do Circuito Petrobras Rei e Rainha do Mar em Floripa, prova de abertura. Além das competições tradicionais de natação, há uma corrida de 5K na areia fofa da praia de Jurerê Internacional. É a Beach Run, que terá também um trajeto para crianças entre 8 e 13 anos, com distâncias de 200m a 400m. A Praia de Jurerê Internacional permite ao evento um formato incrível que agrada a todos os participantes locais e, inclusive, atrai visitantes de outros estados. Nesta etapa de 2018, nos primeiros dias de inscrições, já temos a presença de sete estados diferentes representados”, conta Pedro Rego Monteiro, diretor executivo da Effect Sport, responsável pela organização do evento. Será realizada em 18 de março, inscrições no site oficial: www.reierainhadomar.com.br.

SERRA DO RIO DO RASTRO – Única maratona em subida das Américas, a Mizuno Uphilll Marathon será realizada dia 1º de setembro subindo a íngreme Serra do Rio do Rastro, com percursos de 42K e 25K e está com as inscrições esgotadas, mas acaba de surgir uma oportunidade única para se inscrever. Foram disponibilizadas algumas vagas via agência de viagens parceira, a Travel Run. Vale ressaltar que as inscrições são validadas apenas mediante compra do pacote com a agência parceira – cancelando-se o pacote, cancela-se também a inscrição.

SP

ITU – Essa é uma das corridas mais legais que já fiz na vida. É em Itu, uma vota por toda essa cidade histórica, com a população incentivando muito. Está marcada para 25 de março, uma realização da Prefeitura da Estância Turística de Itu e organização da Chelso Sports & Business. Trajetos de 6,5K e 10K para corrida, mais caminhada de 6,5K. Largadas a partir das 7h50. Será 34ª edição da prova. As inscrições já estão abertas e custam R$45. A entrega do kit será na véspera. Vale o passeio nessa cidade onde tudo é grande.