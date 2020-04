Ashtanga Yoga com Isis Valverde e a instrutora Beth Pedote, no Instagram

Se você já é praticante de Yoga, esta é uma boa oportunidade. Beth Pedote, uma das profissionais mais disputadas do Rio de Janeiro, ministra aula de Ashtanga Yoga na companhia de uma de suas alunas mais famosas, a atriz Isis Valverde. A aula vai ser no Instagram, no formato de live, às 17h, nesta quinta-feira, 2 de abril, no perfil @reebokbrasil.

Vale lembrar que a Reebok, no fim de fevereiro, lançou um programa de treinamento para mulheres – um por mês e gratuito – que foi interrompido pela epidemia. E agora lança essa campanha, para motivar a prática esportiva – com lives até 9 de abril (veja programação abaixo). Além de Yoga, vai ter crossfit e funcional. Mas atenção, não vá começar a fazer alguma atividade da qual não tenha nenhuma experiência anterior. Quem dá esse recado é de Luciano D’Elia, profissional da educação física, sócio da plataforma digital Core 360º PRO, que já certificou 48 mil profissionais nos últimos dez anos.

“Todos os setores da sociedade foram afetados pela pandemia, inclusive a do esporte e treinamento. A rotina, das academias e das aulas presenciais, paralisou, mas há um movimento enorme nas redes sociais, e fazer algum exercício é sempre melhor do que nenhum. Mas é preciso tomar alguns cuidados: busque por profissionais habilitados, faça algo adequado a seu nível técnico e evite práticas que você nunca fez antes, pois não terá como alguém te corrigir numa live, ou aulas em vídeo”, explica Luciano.

Para os corredores, Luciano recomenda se ater a um tripé de movimentos: exercícios básicos de corrida, mobilidade e estabilização das articulações. “Aproveitem a quarentena para se preparar melhor, com uma rotina diária incluindo 20 minutos com movimentos básicos, como flexão de braço, alongamento, pranchas etc. Por que quando a quarentena acabar todos vão querer correr muito forte”, acrescenta Luciano.

Se você pegar seu Instagram agora terá uma centena de lives com alguém praticando algum esporte. Aproveite para fazer as aulas de gente séria, como a Beth Pedote e o Luciano D’Elia, as aulas sugeridas pelas academias e dos profissionais de educação física. “Estamos num cenário surreal, no qual os atletas fazem live no sofá se divertindo com games e o vizinho, que nunca fez nem caminhada, fazendo live de atividade física, é tanta transmissão ao vivo que daria para ter 365 treinos totalmente diferentes, sem repetir nenhum durante todo o ano, por isso é fundamental ter bom senso e checar nos perfis, quem são as pessoas”, acrescenta Luciano. E o melhor dos cenários é continuar com seu personal trainer, mesmo que por vídeo conferência.

Voltando a live da Isis, a Ashtanga Yoga é uma sequência de posturas. A prática segue o ritmo do corpo de cada um. E se você é praticante de Yoga, aproveite essa live, a Beth é uma das melhores profissionais dessa atividade indiana.

Confira a programação

02/03 – 17h – Ashtanga Yoga com Isis Valverde e a instrutora Beth Pedote

03/04 – 10h – Treino funcional/core com Naty Graciano e a coach Thaís Nunes

06/04 – 10h – Treino funcional com Norton Mello

08/04 – 10h – Treino de CrossFit com Naty Graciano e a coach Thaís Nunes

09/04 – 10h – Receitas saudáveis com Michelle Perenyi

