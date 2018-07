Asics confirma etapas da Golden Run para 2018

Vão ser cinco meias maratonas no Brasil e mais cinco na América do Sul. A pré-venda para as etapas brasileiras já começou com kits a R$150 e R$250. #blogcorridaparatodos #corridaderua #meiamaratona

Ainda não muitas informações, apenas as datas e os valores e os conteúdos dos kits. O circuito começa com a etapa de Salvador, marcada para 15 de abril, com largada às 6h45. Em São Paulo a Golden Run está confirmada para dia 13 de maio, às 7h. Dia 29 de julho será realizada a Golden Run carioca, com largada às 7h. Em Belo Horizonte está previsto para 26 de agosto; e em Brasília, 21 de outubro. Ainda não divulgaram as datas nem as cidades das etapas no Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Uruguai.

No domingo passado foi disputada a sétima edição Asics Golden Run em Brasília. Para sorte dos participantes o calorão deu uma trégua, e os termômetros mararam 19 graus. Este ano houve alteração no percurso, que o deixou mais rápido e com novo local de chegada – Esplanada dos Ministérios. O trajeto começou com 2KM de aclive suave, mais 4KM de declive – em direção do Eixão Sul, o trecho mais estratégico da prova e que

exigiu concentração para manter o ritmo até o KM 19 em direção à reta final do desafio.

O campeão da elite masculina foi Wendel Jerónimo Sousa, com o tempo de 01:06:15

seguido por Vagner Noronha da Silva (01:06:35) e por Raison dos Santos Ramos (01:06:51). Entre as mulheres, a vitória foi para Valdilene dos Santos Silva (01:16:35), seguida por Franciane dos Santos Moura (01:18:32) e por Anjelina John Joseph Yumba (01:19:15). Juntos os seis vencedores levaram R$32 mil em prêmios

Um dos diferenciais elogiados pelos participantes desse circuito é a caprichada expo para a retirada do kit, com teste de pisada, loja pop up com toda linha de produtos da Asics e diversas palestras sobre estratégias para o percurso e dicas de nutrição e preparação.