NOVABLAST, tênis para a nova geração de corredores

Marca japonesa, que patrocina alguns dos melhores fundistas da elite brasileira com Adriana Silva e Solonei Silva e o triatleta Thiago Vinhal, aposta no segmento jovem com seu lançamento em tênis de corrida de rua NOVABLAST, que chega ao e-commerce dia 13 de junho a R$ 799,99. O lançamento no Brasil será nas pela primeira vez nas redes sociais da Asics Brasil, com treinamento funcional com o preparador físico e embaixador da marca Armando Marchezani, com som do DJ Dre Guazzelli, às 11h, no Instagram. #asics @asicsbrasil

Segundo pesquisas da Asics, boa parte da nova (e mais jovem) geração de corredores procura, não apenas um ótimo desempenho, mas uma sensação de diversão que os faça fortalecer o amor pela corrida. Para produzir essa sensação, a entressola do NOVABLAST™ é inspirada em um trampolim, permitindo que os corredores saltem de passada para passada. O passe energético ajudará os corredores a encontrar seu próprio ritmo e a se sentirem mais rápidos. Esse “trampolim” é proporcionado pela nova entressola FLYTEFOAM ™ Blast. O modelo pesa aproximadamente 275g (M/40) e 225g (F/37).

O tecido sobre o peito do pé (cabedal) é em malha sem costuras, respirável, macio e resistente. E a sola usa a conhecida borracha AHARPLUS ™ , que pode triplicar a resistência à abrasão da sola tradicional e promete aos corredores maior durabilidade e melhor tração.