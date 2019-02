ASICS lança atualização do GEL-Nimbus e corrida de rua de 10k

Ícone de calçado esportivo da marca japonesa chega a versão 21ª e nova corrida de rua terá exigência de pace na casa dos 4 minutos para se inscrever. #Asics #calçadoesportivo #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

Lançamento na faixa dos R$ 800 está disponível apenas na loja virtual, deve chegar às lojas físicas dia 15 de fevereiro. As atualização são principalmente tecnológicas. O GEL-Nimbus tem FlyteFoam™ Propel na entressola, que garante alta impulsão, oferecendo um retorno de energia e a melhor responsividade da primeira à última passada; e a tecnologia GEL™ na parte traseira do calçado, proporcionando absorção máxima de impacto.

Daniel Costa, gerente de produtos ASICS América Latina, acrescenta que há atualização também na forma. “Para um calce perfeito melhoramos a forma do novo GEL-Nimbus 21, que está com mais espaço na região da biqueira, proporcionando mais flexibilidade para os dedos. O modelo também oferece um tecido premium jacquard mesh de alta qualidade que além de ser altamente respirável, se adapta aos movimentos dos pés, tornando a corrida muito mais confortável”, afirma.

Vamos agora falar da nova corrida de rua, a Asics Golden Run 10K. Vai ser realizada dia 3 de novembro, em São Paulo, ou seja, dá tempo de treinar e conseguir se inscrever. O pace exigido pela prova é de 4:25 para homens e 4:55 para mulheres, no mínimo. É obrigatório a comprovação de participação em uma prova com Permit da CBAT ou Federações Estaduais de Atletismo de 10km ou mais, nos 18 meses anteriores a etapa de 10km da ASICS Golden Run, com tempo médio de finalização equivalente ao pace exigido. Outro diferencial: medalhas Top 100 Masculino, além da premiação para o Top 50 Feminino de cada prova. Confira abaixo as datas confirmadas do Golden Run 2019.

Ficha Técnica GEL-Nimbus 21

Preço: R$799,90

Peso: Masculino – 310g | Feminino: 255 g

Pisada: neutra, supinado

Masculino: Altura traseira: 23mm | Altura dianteira: 13mm

Feminino: Altura traseira: 25mm | Altura dianteira: 12mm

CIRCUITO GOLDEN RUN 2019

21km

Rio de Janeiro: 12/05

São Paulo: 11/08

Brasília: 20/10

Buenos Aires a definir

Bogotá a definir

10Km

São Paulo: 3/11